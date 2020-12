Obtiene asilo menos de 2% de retornados

Archivo / El Diario de Juárez / Muchos esperan la resolución de su trámite en la Casa del Migrante

Ciudad Juárez— Menos del 2 por ciento de los migrantes extranjeros que son retornados a México bajo el programa “Quédate en México” logran el asilo en Estados Unidos, señaló la doctora María Dolores París Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

“Uno de los problemas es que muchas de las personas no se presentan a alguna de sus audiencias, y entonces se les ordena que sean deportadas, ¿y cómo van a ser deportadas si no están en Estados Unidos?, pues es otra farsa del gobierno estadounidense que consiste en dar una orden de deportación a una persona que no está en Estados Unidos”, señaló la investigadora.

Se trata de las personas migrantes extranjeras que en enero de 2019 comenzaron a ser enviadas por el gobierno de Donald Trump a México para que esperen en sus fronteras sus audiencias ante las Cortes de Inmigración estadounidenses, bajo los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), cuyo programa comenzó en la frontera El Paso-Ciudad Juárez dos meses después, siendo rápidamente la frontera con mayor cantidad de retornos.

De acuerdo con el informe del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) hasta octubre habían sido enviadas a Juárez bajo el programa MPP 21 mil 522 personas migrantes.

Del total, 10 mil 911 no habían asistido a su última audiencia, mientras que 7 mil 337 todavía estaban en espera de su primera audiencia ante un juez y sólo 3 mil 274 se habían presentado a todas sus audiencias, aunque el informe no desglosa el número de presentaciones que han tenido ante el juez.

Según el último reporte de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), aproximadamente un 15 por ciento de los migrantes entrevistados en México son personas con necesidades de protección internacional, y una tercera parte de ellas tienen la intención de solicitar asilo en Estados Unidos.

En 2019 los migrantes fueron retornados a Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo y Matamoros, y en diciembre del año pasado se agregó Nogales.

“Las personas tienen casos de asilo en Cortes de los puertos que están del otro lado de la frontera”, como ocurre con los migrantes que son devueltos a Juárez con una cita ante la Corte de Inmigración de El Paso, por lo que tienen que presentarse en el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe cada vez que tienen su cita a las 4:30 de la mañana.

Sin embargo, dichas audiencias se encuentran suspendidas desde el 21 de marzo pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó la restricción de entrada en sus fronteras con México, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid-19).