‘Obras sí cuentan con permiso de SCT’

Ciudad Juárez— Las obras del corredor multimodal en el eje de las avenidas Francisco Villarreal y De las Torres que se pagarán con dinero del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, sí cuentan con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró el director de esta paraestatal, Sergio Madero Villanueva.

El funcionario estatal se pronunció sobre la intención del Congreso federal de revisar las cuentas del fideicomiso: “no tiene facultades para desaparecer o quitar el Fideicomiso de Puentes Fronterizos”.

La Cámara de Diputados inició un estudio para auditar el manejo de la entidad paraestatal que administra los puentes internacionales ubicados en Juárez al detectar un supuesto mal manejo de los recursos, según la legisladora de Morena Esther Mejía.

“En primer lugar no hubo notificación oficial de eso, no tenemos un conocimiento de qué es lo que esté haciendo la diputada, y en segundo hay que ser claros, el Congreso federal no creó ese fideicomiso”, declaró Madero.

El estudio del funcionamiento del Fideicomiso en Chihuahua en estos momentos se encuentra en manos de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados.

Madero también afirmó que las decisiones que se toman en el fideicomiso se hacen a través del comité técnico integrado por representantes de los tres niveles de gobierno

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes forma parte del comité técnico ahí se entera de todo lo que ocurre y participa en la toma de decisiones”, aseguró.

Indicó que el fideicomiso ha concluido a la fecha más de 30 obras de infraestructura en Juárez.

Añadió que cada una de las obras se hizo de manera subsidiaria con el municipio cumpliendo con todos los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo y la normatividad aplicable a cada una de estas obras.

“El fideicomiso se encuentra al corriente en todas las obligaciones derivadas del título de concesión y cumple cabalmente con los programas de operación y mantenimiento que son aprobados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes”, agregó.

La posible “cancelación de fideicomisos o cualquier otra mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y transparencia” fue abordada también por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina el pasado 6 de diciembre, como uno de los 11 compromisos que quedaron pendientes de cumplimiento durante su primer año de gobierno.

Madero afirmó que el fideicomiso que administra los puentes de Juárez fue creado por el Congreso del Estado; y señaló que “hay que ser muy claro con las competencias, el congreso federal no tiene facultades para desaparecer o quitar el fideicomiso de puentes fronterizos”, agregó.





[email protected]