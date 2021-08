Obligan a padres a pagar ‘cuota voluntaria’, afirman

Ciudad Juárez— Padres de familia y tutores de estudiantes de nivel básico denunciaron que los planteles educativos en los que estudian sus hijos están condicionando el proceso de inscripción al pago de una aportación voluntaria y, además, algunos incrementaron la cuota a pesar de que no han transparentado en qué se empleó el recurso económico del ciclo escolar pasado.

“Están pidiendo mil 100 de cuota y la están haciendo obligatoria y además avisaron sólo un día antes de las inscripciones para no tener tiempo de reclamar”, dijo un padre de familia que inscribió a su hijo en la Escuela Secundaria Técnica 94, ubicada en Parajes de San Isidro.

Ante la situación, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) señaló que tanto la inscripción como la prestación del servicio educativo no podrán ser condicionadas al pago de una aportación voluntaria, por lo que advirtió que habrá sanciones para los directivos que promuevan estas prácticas.

“Para denunciar cualquier situación irregular relacionada con el tema, se puede llamar a la Unidad de Atención de Padres de Familia, en el teléfono 614-429-3300, extensiones 12222, 12250 y 12267 para planteles estatales, y a los números 614-426-5395 y 614-414-8876 para los pertenecientes al subsistema federalizado”, informó la dependencia por medio de un comunicado.

Sin embargo, señaló que si bien los estudiantes tienen garantizado un espacio que no está ligado a una aportación económica, la SEyD no limita el compromiso que han mostrado las asociaciones de padres de familia para generar proyectos de desarrollo en favor de los planteles y los estudiantes.

En su página oficial de Facebook, la Escuela Secundaria Técnica 94 publicó un anuncio en que informó que la aportación voluntaria era de mil 100 pesos, por lo que el comprobante de depósito a la cuenta de banco establecida debía ser presentado en una plataforma digital del plantel como parte del proceso de inscripción.

“Sólo se han comunicado por Facebook pero no aclaran dudas de los padres, sólo si es sobre dónde y cómo hacer el pago, pero cuando se les cuestiona qué se hizo con la cuota del año pasado en el que los muchachos no asistieron y qué se planea hacer con la de este año, que es 250 pesos mayor, no informan nada”, dijo el padre de familia.

Los padres y tutores hicieron saber su disconformidad al plantel por medio de la misma publicación en que se dio a conocer el monto de la aportación voluntaria, donde cuestionaron por qué se le enuncia de carácter voluntario si el comprobante de pago es un requisito para realizar el trámite de inscripción, pero no recibieron respuesta.

“No me niego a pagar el costo de la ‘aportación voluntaria’, pero también como escuela deberían de informarnos en qué se invirtió el dinero que pagamos el ciclo pasado, si los alumnos no asistieron al plantel”, reclamó una madre de familia.

La misma situación denunciaron los padres de familia de la Escuela Secundaria Federal 19, de Misiones de los Lagos, donde a cambio del comprobante de pago les recibieron los documentos necesarios para realizar el trámite de inscripción, además señalaron que mientras a algunos tutores se les remite a un banco para hacer el pago a otros se les recibe el recurso en efectivo.

También se denunció esta situación en la Escuela Secundaria Federal 18, de Parajes del Sur, donde padres de familia dijeron que la inscripción de los estudiantes fue condicionada al pago de una cuota, además también reclamaron que no haya una rendición de cuentas por parte del plantel en el que expliquen el uso que se da a los recursos recabados.

“Son 950 pesos y los administrativos de la escuela fingen que se deslindan pero le dan indicaciones a los de la mesa directiva para que recojan el pago (baucher) o efectivo y si no regresan a los padres de familia recordándoles que pueden perder el lugar”, dijo el tutor de un estudiante.