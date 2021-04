Obligan a docentes a atender asesoría presencial; denuncian

Ciudad Juárez— Docentes de la escuela secundaria federalizada número 2, conocida como Altavista, denunciaron que a pesar de que la Secretaría de Salud advirtió la posibilidad de regresar al semáforo epidemiológico rojo ante el alto número de decesos y contagios a causa del Covid-19, tuvieron que reunirse presencialmente con estudiantes y padres de familia dentro del plantel.

En la pasada sesión de Consejo Técnico, realizada el lunes 12 de abril, varios planteles de nivel básico acordaron hacer una reunión con estudiantes y padres de familia o tutores a fin de atender los problemas de rezago académico causados en los alumnos a partir de las clases virtuales que cursan desde hace más de un año.

Por lo anterior, la dirección del turno vespertino de la secundaria Altavista solicitó la presencia de los docentes en el plantel el pasado miércoles y, según versiones de los denunciantes, les advirtió que, de no atender al llamado, serían sancionados con una falta laboral, lo cual repercute en el salario percibido.

“No fue obligatorio para padres y alumnos, se les hace el llamado y ellos deciden si van o no; sin embargo, a nosotros como docentes no nos lo manejaron así. Siempre manejan la situación de las sanciones, no lo teníamos como opcional”, dijo uno de los docentes.

Los inconformes señalaron que la búsqueda de los estudiantes con rezago es una estrategia académica que durante el presente ciclo escolar realizan desde casa, es decir, por medio de llamadas y mensajes, pero también con la opción de trabajar en cuadernillos impresos en caso de no tener acceso a conectividad.

La negativa a asistir de forma presencial a los estudiantes fue por el temor de contraer Covid-19, pues varios docentes aseguraron convivir con adultos mayores a quienes podría representar un riesgo mayor el que alguien de la familia se exponga a grupos grandes de personas.

Sin embargo, a pesar de exponer sus inquietudes, los docentes fueron condicionados a atender el llamado, por lo que la tarde del miércoles docenas de estudiantes y padres de familia hicieron fila en el interior del plantel para ser atendidos por uno de los maestros.

De un grupo de aproximadamente 40 estudiantes los maestros reportaron que sólo 25 tienen comunicación con ellos, el resto no envía trabajos ni tareas y tampoco responde los mensajes que se les envían, por lo que los docentes señalaron que “los que no quieran trabajar no lo van a hacer, no importa la estrategia”.

El Diario buscó la postura de la directora del plantel y de la titular de la subsecretaria de Educación y Deporte, Judith Soto, pero hasta el cierre de esta edición ninguna de las dos servidoras atendió el cuestionamiento.

Al regreso de vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Educación y Deporte autorizó la realización de centros de asesoría y seguimiento académico (Casa) para realizarse de manera presencial en los planteles, pero señaló que eran de carácter voluntario tanto para estudiantes como para docentes.

