Obligan a Cruz Pérez Cuéllar a aclarar texto

El Instituto Estatal Electoral (IEE) obligó al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar a publicar un texto en sus redes sociales aclarando su participación en la elaboración o pinta de bardas en la ciudad con la leyenda “#Que Siga CRUZ”.

A través de su cuenta oficial en Facebook el alcalde detalló que recibió la notificación desde el pasado jueves “de un acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, el cual me obliga, como medida cautelar (que no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo, ya que no tuve absolutamente nada que ver con la planeación, elaboración, autoría o pinta de la bardas con la leyenda “#Que Siga CRUZ”.

Ante la ordenanza, Pérez Cuéllar consideró que la Comisión le ordenó pedir a la ciudadanía que no ejerza su libertad de expresión.

También, se solicita a las personas que ya hayan colocado alguna publicidad con esas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible.

Tanto el IEE como el INE, han ordenado bajar propaganda política en espectaculares y bardas en varias ocasiones durante casi todo el año.

En algunas partes de la ciudad se sigue viendo propaganda de quienes aspiran a la candidatura presidencial, especialmente de Morena, aun cuando autoridades electorales emplazaron a los partidos políticos a retirarla.

El pasado 11 de agosto, el INE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de lineamientos en los que la autoridad administrativa electoral debe certificar si esa propaganda es contraria a la naturaleza de los procesos partidistas tanto en espectaculares, vehículos, transporte público y en la pinta de bardas.