Obligan a ‘aceptar’ uniformes caros

Ciudad Juárez.— Padres de familia de los planteles 6 y 11 del Colegio de Bachilleres acudieron ayer al gimnasio de esa institución a recoger parte de los uniformes y denunciaron que prácticamente fueron forzados a aceptarlos, ya que sus hijos pasaron a segundo semestre sin que se les realizara el reembolso del costo excesivo, el cual condicionó su inscripción cuando ingresaron.

Patricia, una de las madres de familia, manifestó que sólo les han dado largas con la devolución de los 2 mil 500 pesos que les cobraron, por lo que se le hizo más complicado seguir esperando el dinero retenido a que su hijo tenga ropa con qué acudir a la escuela.

“Nosotros pedimos la devolución y hasta la fecha no se ha hecho, nos dijeron que iba a ser en una semana y luego que en un mes y luego que el próximo mes y así nos dieron largas, entonces al final de cuentas yo opté por que mejor me entregaran el uniforme, porque realmente estaba gastando más en ropa para el niño y como no llevaba un uniforme se gastaba más en pantaloneras para que la usara como uniforme. Ésa es la molestia, en que como no nos han dado la devolución, a fuerzas nos están haciendo que aceptemos el uniforme”, mencionó.

Dijo que el pago de los 2 mil 500 pesos por el uniforme fue condicionante cuando ingresaron a primer semestre para que pudieran inscribirlos, a pesar de que lo consideraron un costo excesivo.

“Fuimos con el director, nos hicieron una hoja que para la devolución y ya después cuando estuvimos yendo con el director nos decía que él no tenía conocimiento de eso, que no les habían dicho nada por parte de Chihuahua y que él estaba de manos atadas, ya se querían lavar las manos y nos decían: ‘es que yo no les dije que era obligatorio’, y claro que cuando uno fue a inscribir a los niños nos decían: ‘si no están todos los pagos, no se inscribe’, entonces en realidad sí era el pago obligatorio”, puntualizó.

En el caso del plantel 6, detalló que de 30 padres que acudieron el mismo día que ella, ocho esperaban la devolución y el resto aceptaron el uniforme.

“Por eso le digo que más bien fue obligado, nos están dando largas para que ya mejor aceptemos el uniforme”, enfatizó.

El costo fue de 2 mil 500 pesos