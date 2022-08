Obligaban a migrantes a callar

Ciudad Juárez— Tras obligarlos a firmar un “acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información”, Néstor Gabriel R. H., el hijo de la pastora y directora del albergue Aposento Alto, Velia H. G., le aseguraba a los migrantes que en un período de cinco años no podrían decir nada de lo que se enteraran de forma oral, gráfica o escrita, ni en México ni en Estados Unidos.

“Aya en México y en USA son válidos por 5 años ahí para que les comentes a los muchachos (…) ya sacaron el cobre así que pues ya no me van a dejar de otra y la pondré acá no aya en México para que ya entren reconocidos pero espero no haya falta dejarles record o recuerden lo que dice en el acuerdo que firmanos” (sic) se lee en un mensaje que el hijo de la pastora le envió por WhatsApp a uno de los migrantes cuando salió del albergue.

El activista de la organización True Tree, a través de la cual el albergue recibía dinero de organizaciones de Estados Unidos, y quien también fue acusado de acciones como trabajo forzado, acoso sexual y de ofrecerle metanfetaminas a un adolescente centroamericano, comenzó a amenazar a otro migrante con afectarlo en su proceso de asilo en Estados Unidos si difundían información.

Su mamá, Velia H. G., de 54 años de edad, fue detenida la mañana del miércoles 27 de julio, tras una orden de aprehensión por el delito de trata de personas, en su modalidad de trabajos forzosos, tras haber sido denunciada por al menos seis migrantes, quienes permanecieron en el albergue ubicado en la colonia Lomas de Poleo, entre noviembre de 2021 y abril de 2022.

Con la condición de que no fueran publicados sus nombres reales, y en algunos casos que sus testimonios fueran expuestos una vez que estuvieran fuera del país, ocho familias migrantes narraron al colectivo Nómadas sin Rumbo haber sido víctimas de trabajo forzado; maltrato psicológico; acoso sexual; ofrecimiento de drogas; y amenazas de que si se salían del albergue, en el que les cobraban la estancia, no podrían solicitar el asilo en Estados Unidos.

Sin embargo, durante meses no denunciaron por temor a no poder cruzar la frontera y pedir asilo en el vecino país, debido a que Néstor Gabriel R. H. los había hecho firmar un acuerdo de confidencialidad.

“Nos hizo firmar un papel de confidencialidad de que todo lo que estaba pasando en el albergue nosotros no lo teníamos que decir. (Nos decía) que van a perder el proceso si salen de aquí, que no van a poder pasar todo este tiempo. Todo el tiempo fue el miedo de nosotros ese, y el papel que él nos hizo firmar, que él nos podía meter presos en México o en Estados Unidos. Hemos recibido asesoría y nos dicen que ese papel no es legal”, narró uno de los migrantes.

“El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del mismo por ambas partes, extendiéndose su vigencia hasta un plazo de 5 años después de finalizada la relación entre las partes, o en su caso, la prestación del servicio”, se lee en el documento que los migrantes compartieron con El Diario.

Al respecto, el colectivo Nómadas sin Rumbo, denunció que ningún albergue que preste apoyo humanitario puede obligar a los migrantes a callar, debido a que no son sus empleados, y aunque los migrantes eran obligados a hacer trabajos domésticos o de construcción no recibían un pago por ello.

“Cuiden lo que se les confió en ese acuerdo que ya lo van violando desde hace tiempo algunos y no he considerado que sea necesario usarlo pero si hace falta pues abra que hacerlo efectivo pero espero no tenga que llegar a eso por qué saben que me da mucha flojera pero ya estas se las pase por buena onda pero ya sacaron el cobre” (sic), se lee en el mensaje con el que el supuesto activista buscaba prevenir que lo denunciaran.

La pastora Velia H. G., fue presentada el pasado jueves 28 de julio por el supuesto delito de trata de personas, en la modalidad de trabajo forzado, ante un juez de control quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por hasta 12 meses.