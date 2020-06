Obliga Covid-19 a reinventar el duelo

Archivo, El Diario

Ciudad Juárez.- Es normal sentir rabia, tristeza, culpa y otras emociones al perder a un ser querido por el nuevo coronavirus (Covid-19), por no poder haberlo cuidado en el hospital ni despedirlo, por lo que hay que reinventar el proceso de despedida para pasar el duelo, expusieron ayer especialistas.

En la conferencia virtual denominada “El duelo en tiempos de Covid-19” organizada por Gobierno del Estado, expertos del Centro Tanatológico de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental destacaron la importancia de hablar de la muerte en tiempos de pandemia, y de afrontarla de la mejor manera, con nuevas maneras de vivir el duelo en el distanciamiento social.

“Quien no haya pensado en la muerte propia o de un ser querido en esta situación de pandemia, está viviendo en otro planeta, porque vemos que se están muriendo jóvenes, hijos, adultos mayores, el Covid no está respetando.

Debemos tener conciencia de que la muerte es universal, es parte de la vida, y ahorita nos está cubriendo con su manto”, señaló María Inés Orendain, sociofundadora del Centro Tanatológico de Chihuahua.

La especialista habló de la importancia de “sacar a la muerte del clóset” y decidir qué pasará cuando llegue, resignificarla, no pensarla como un evento aterrador, aunque la muerte por Covid19 puede dar miedo al conocer los síntomas como la asfixia, la dificultad para respirar y los dolores de cabeza.

Debemos tomar decisiones

Patricia Hernández Granillo, responsable estatal de Salud Pública del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, también explicó que hablar de la muerte permite tomar decisiones en momentos tranquilos y evitarle a la familia tomarlas en el proceso de duelo.

“Aunque de miedo va a permitir tomar decisiones en momentos tranquilos… qué queremos, qué no queremos, si nos traen mariachis, cómo nos van a poner vestidos” y así la familia no estará presionada de tomar esas decisiones.

Hernández Granillo destacó también la impotencia e insolación que sienten los familiares al no poder estar durante la enfermedad para evitar el contagio, lo que afecta en el duelo.

“Estar distanciados físicamente no implica estar distanciados emocionalmente… es importante apoyarnos en las personas amadas y las personas cercanas”, dijo al recordar que no hay una receta para ir afrontando las complicaciones de la vida.

Enrique Tapia Ortega, de Enseñanza y Capacitación del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, destacó la necesidad de reinventar el proceso de despedida, sin ignorar la cuestión emocional.

“Aunque el duelo no esté viviéndose de la manera como lo solemos hacer, necesitamos externar a los demás que estamos tristes, que estamos enojados, que tenemos miedo, que el temor está en la casa.

Necesitamos sentirnos acompañados, saber que podemos tener la confianza de que hay alguien que nos escucha incondicionalmente”, aconsejó.

Pero también recordó que a veces es necesario tener momentos de soledad, “a veces tenemos demasiadas voces y a podemos decir: ahorita no quiero hablar de esa situación”.

Momento de crear rituales

Tapia Ortega recomendó generar rituales en chats, en redes sociales, compartir fotografías que puedan sustituir al menos momentáneamente los rituales físicos que no se pueden hacer tras la muerte de un ser querido.

“No es un proceso que se pueda ignorar… necesitamos hablar del tema para que busque otros causes y siga fluyendo”, “Hacernos a la idea de que esta contingencia sanitaria no va a durar para siempre, pero eso no implica que no podamos hacer esos rituales tan necesarios para que en nuestra mente vayamos acomodando la idea de la nueva ausencia”, explicó.

Parte de esos rituales puede ser una videollamada e incluso colocar la imagen de un moñito negro en las redes sociales, con el fin de transmitir el “estoy triste”, y poder tener el acompañamiento a la distancia, de manera virtual.

Y ya cuando sea al momento adecuado, se pueda continuar con los rituales tradicionales como las misas.

“La contingencia o el contexto nos piden que los rituales sean distintos, necesitamos reinventarlos”, apuntó el especialista