¿Número desconocido? Cuidado con los fraudes

Ciudad Juárez.— Autoridades de Estados Unidos apoyan a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a rastrear los números de teléfono celular empleados para realizar fraudes telefónicos, informó el secretario César Omar Muñoz Morales.

Explicó que la corporación mantiene una campaña permanente para informar a la ciudadanía los números telefónicos más empleados para realizar las llamadas amenazantes, las cuales, aseguró no son realizadas desde esta frontera, de acuerdo con el rastreo realizado por agencias americanas.

Dijo que la corporación carece de equipo para realizar este tipo de rastreos, pero en el ámbito de cooperación fronteriza, han recibido el apoyo para ubicar los dispositivos y éstos no se localizan en la frontera.

La tarde del lunes “Guillermo”, un ciudadano juarense, recibió una llamada del número 656-835-3994.

“Me dijeron que me hablaban en buen plan, que pedían mi cooperación voluntaria (económica) porque si hubieran querido, me hubieran llegado de otro modo”, narró el quejoso que se dio el tiempo de escuchar las supuestas amenazas.

“La persona me habló por mi nombre y me dijo que se llamaba no sé qué Salazar”, agregó.

Luego de colgar la llamada, recibió una última amenaza vía mensaje de texto: “Esta bien seguro d la desicion k esta (sic) tomando no tienes idea de lo que acabas de hacer espero que puedas soportar lo que se le viene x subestimar la manera k se le hablo atte CJNG”.

Muñoz Morales explicó que las personas que realizan este tipo de llamadas no se encuentran en la ciudad, pese a contar con una lada local y la mayoría de los teléfonos se encuentran en prisiones de otros estados.

“Si son personas que están llamando desde Juárez, a ellas sí se les puede procesar por extorsión, ya no sería fraude telefónico”, precisó.

El jefe policiaco llamó a los afectados de este tipo de llamadas para que se comuniquen a los teléfonos comunitarios de la SSPM para dar a conocer los números de los supuestos extorsionadores, a fin de solicitar el rastreo y darlos a conocer públicamente para que los ciudadanos puedan bloquearlos.

El más reciente caso de extorsión involucró a un hombre de 21 años, Kevin Jesús H.E., y a tres menores de edad, sorprendidos por los agentes de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Extorsión cuando presuntamente cobraban el dinero producto de las amenazas. Sólo el adulto fue acusado formalmente y permanece en prisión preventiva.

Según el comunicado de prensa emitido por el área de Comunicación Social de la Fiscalía de Distrito Norte, el pasado miércoles 8 de marzo, en la colonia Azteca, mediante el empleo de la violencia moral y el uso de un arma de fuego, entregó junto con otros sujetos, una nota extorsiva a la víctima en la cual lo amenazaban con causarle daño, al igual que a su familia, si no entregaba la cantidad de 150 mil pesos.

Lo anterior, ostentándose como integrante de un grupo criminal, por lo que el día jueves 9 de marzo, la víctima acordó la entrega de 12 mil pesos en un predio de la referida colonia, momento en el que fue detenido Kevin Jesús.

En el boletín de prensa la Fiscalía aseguró que, por estos mismos hechos, tres menores fueron detenidos junto con el adulto. Los adolescentes, cita el comunicado, fueron puestos en libertad por parte del juez de Control Especializado en Justicia para Adolescentes, quien consideró que no se acreditaba la probable participación en el ilícito, sin embargo, esto es erróneo.

La misma Fiscalía se contradijo, ya que inicialmente dieron a conocer que el Ministerio Público liberó a los menores debido a que “con fundamento en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se acreditó su plena participación en el delito, por lo que únicamente se formularon cargos al adulto y se continuará integrando la carpeta de investigación para lo que resulte”, también se informó.

Personal de Tribunal Superior de Justicia reiteró ayer por la tarde que los adolescentes no llegaron ante un juez especializado.