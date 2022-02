Nuevo intento de cobro en Las Misiones es una 'corrientada': alcalde

Ciudad Juárez.- Como una “corrientada” calificó el alcalde Cruz Pérez Cuellar el hecho de que el centro comercial Las Misiones quiera volver a cobrar por el estacionamiento tras el homicidio ocurrido en ese lugar donde la víctima fue una joven mujer.

“Es muy triste que se utilice una tragedia para un tema mercantil, yo lo que diría es que es una verdadera corrientada utilizar una tragedia para un asunto mercantil”, señaló.

PUBLICIDAD

Dijo que el gobierno municipal se mantiene firme en su postura de no permitir el cobro respetando el estacionamiento de derecho de ese establecimiento que ha ejercido todas sus facultades.

Indicó que hasta hoy son ya casi seis meses sin que se realice el cobro del aparcamiento para los clientes.

“Hemos logrado que durante seis meses no estén extorsionando a los juarenses pero obviamente si hay un mandado judicial tendremos que acatarlo pero lo que a mí sí me molesta mucho es que se use una tragedia para un tema mercantil, no se vale, más en una ciudad que ha sufrido tanto por estos temas”, añadió.

El homicidio de quien fue identificada como Leslye Robles Estrada de 23 años de edad ocurrió minutos antes de las 10 de la noche del jueves en una de las puertas principales de la plaza comercial.