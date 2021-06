Nudos y conflictos viales por cierre de Paseo Triunfo

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Derivado de la protesta, con toma de calles, por pacientes con dolencias renales en el Hospital General que urgen al Estado les restablezca sus hemodíalisis, aglomeraciones vehiculares se presentan entre el Paseo Triunfo de la República y López Mateos.

Si bien, el cierre de las calles por los quejosos fue a la altura de la calle Montes de Oca, a un costado del sanatorio, policías viales limitaron el acceso desde el citado cruce de oriente a poniente y viceversa, lo que ha despertado la inconformidad de los guiadores.

Los manifestantes, que exigen ser escuchados puesto que atraviesan una situación de vida o muerte, afirmaron que no se retirarán en tanto que la autoridad no les dé una solución, ya que no cuentan con recursos para el tratamiento que ahora les es negado en el nosocomio.