Nos urge que la 16 se abra, dice Cruz

Ciudad Juárez.— El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que aunque “nos urge a todos que se abra” la avenida 16 de Septiembre, Obras Públicas del estado está haciendo un buen trabajo y no queda más que esperar.

“Sí hemos ido avanzando, ustedes ven la ciudad, y todos los tramos del BRT, ahí vamos caminando”, expuso.

Aseguró que el Municipio está en coordinación con el Gobierno del Estado en la culminación de las obras que están en proceso, para apoyar en lo que se necesite.

“Si necesitan algún tipo de apoyo del Gobierno municipal estamos listos para apoyar, porque no nos vamos a poner en el plan de que esto no me toca a mí; en donde podamos ayudar para que algo funcione, ahí vamos a estar”, manifestó Pérez.

La directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, indicó que la dependencia está supervisando las obras terminadas de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo BRT-2 en la 16 de Septiembre.

Agregó que en esos trabajos, el Estado no tiene licencia de construcción, pero se otorgó un permiso provisional.

Luego del ultimátum lanzado el pasado jueves por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) a la empresa constructora Anglo, ayer por la mañana fue abierta la circulación de la avenida 16 de Septiembre hasta la calle Constitución.

A través del área de Comunicación Social de la dependencia, se notificó de manera oficial la apertura de los carriles norte de la vialidad para permitir el paso hasta la Constitución, dejando pendiente el tramo hasta la avenida Lerdo.

La apertura de la avenida estaba prevista para el jueves; sin embargo, un retraso en los trabajos de limpieza y colado en algunas áreas provocó que la habilitación se diera hasta este viernes, se informó.