Después de permanecer horas sobre el bordo estadounidense, grupos de migrantes adultos son devueltos durante las noches por los agentes de la Guardia Nacional de Texas a los límites del río Grande, en donde tienen que acampar bajo temperaturas gélidas hasta que amanezca, para entonces volver a intentar llegar hasta la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Milton, un ecuatoriano de 29 años de edad, fue uno de los cerca de cien migrantes que amanecieron ayer en los límites del río internacional, aún de lado estadounidense, junto al cerco de púas vigilado por los militares estatales.

Sin poder dejar de temblar debido al frío, el sudamericano narró que cruzó el río que divide ambos países aproximadamente a las 8:30 de la mañana del jueves con su hermano de 17 años y un amigo que conocieron en el camino; los tres cruzaron el cerco de alambres, subieron al bordo estadounidense y permanecieron durante horas frente al marcador internacional número 36, en donde estuvieron sin comer, hasta que cerca de las 6:00 de la tarde fueron devueltos al río Grande –llamado río Bravo– de lado mexicano.

“Nos maltratan, no respetan niños, ni mujeres, nada, los militares nos tratan como perros; o sea, nos dejaron ahí entrar y ya después nos sacaron en la noche”, dijo después de que la noche del jueves tuvo que volver a cruzar el río hacia México para ir a comprar comida.

Después de cruzar la avenida, completamente mojado y temblando, Milton regresó al lado estadounidense del río, en donde los migrantes devueltos encendieron fogatas con ropa y maleza.

“Nosotros nos cruzamos y nos están regresando a toditos y me tocó regresarme –a través del río–. A ver si me compro algunas galletas de comer, y eso está friísimo (…) Esto está helado, me voy a comprar algo para poder comer (…) me vine porque tengo una familia y en Ecuador está muy peligroso y nos obligan a hacer cosas que no queremos y nos están matando”, relató quien fue atacado con una puñalada cuando su familia dejo de dar “vacuna” a un grupo delictivo que los extorsionaba por dejarlos trabajar en su negocio de jugos.

El guatemalteco Cristian Rac, de 19 años, también fue devuelto la noche del jueves al río Grande, en donde denunció que un padre con su hijo fue golpeado por los agentes de la Guardia Nacional de Texas para ser devuelto.

“Tenemos hambre”, “agua, agua”, “aviéntenos unas galletas”, gritaban los migrantes provenientes de diversos países como Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador y Ecuador, quienes trataban de calentarse junto a las fogatas que encendieron, mientras que una ambulancia de la Cruz Roja recorría el bordo mexicano con el fin de ofrecer atención médica a quien la necesitara.

Ayer los paramédicos regresaron frente al marcador fronterizo número 36, en donde permanecían aproximadamente 450 personas. Aunque la mayoría de estaban desde el jueves, decenas más siguieron arribando durante la mañana del viernes al cauce internacional.

Alrededor de 150 adultos solos, como Milton y Cristian, fueron separados de las familias, las cuales eran trasladadas en camiones a las estaciones de la Patrulla Fronteriza.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso trasladaban a los núcleos familiares sus instalaciones a bordo de camiones, mientras que cerca de un centenar de personas más caminaban por ambos lados del río, buscando un punto por donde ingresar.

Una familia salvadoreña dijo haber llegado a Juárez la noche del jueves a bordo del tren de carga, en el que viajaban aproximadamente 150 personas; otro grupo de centroamericanos dijo que llegaron durante la mañana a la ciudad en camiones de pasajeros.