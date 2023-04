Ciudad Juárez.— Al mediodía, las banquetas y el piso interior de un viejo edificio en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y calle Bartolomé de las Casas se ven llenas de agua enjabonada. Es de migrantes que usan ese inmueble abandonado; están limpiando lo que pueden, incluida ropa y los restos del edificio contiguo, que fue centro de batalla durante la semana que está concluyendo.

Ahora habitan cerca de 60 personas en situación de movilidad el edificio de la esquina, que anteriormente perteneció, por la rotulación en la fachada, a Refrigeración de la Frontera. Hay mexicanos, centro y sudamericanos que no quieren ir a albergues porque recibieron la información de otros migrantes de que están saturados y de que ninguno es gratis. “Nos quedamos aquí porque no hay lugar en los refugios”, mencionó uno de ellos, y otro añadió que “tienes que pagar por todo. Por usar el baño, por comer, para bañarte. Y uno no tiene plata”.

Uno de ellos es José, salvadoreño de 48 años que limpiaba el edificio contiguo. Contó que tras la trifulca que presuntamente ocurrió entre venezolanos y mexicanos el lunes 17 de abril, todas las familias que ocupaban ese lugar se fueron. “Yo ya barrí allá abajo (primer piso) y aquí (segundo piso) estoy recogiendo cobijas y cartones para quien las necesite. Así es esto, de ayudarnos entre nosotros”, dijo José.

Añadió que “en todos lados hay gente mala”, y que en ese edificio en particular se hospedaron algunos migrantes que molestaban al resto, que fueron quienes finalmente terminaron entrando en conflicto con algunos mexicanos (versión que no ha sido confirmada por la FGE ni la SSPE, pese a que esta última llevó la investigación del hecho mediante sus detectives).

En el primer piso del edificio abandonado que José limpió hizo montones de tierra y artículos quemados para luego recogerlos. Restos de sangre que en su momento dijeron que eran de quienes participaron en la trifulca seguían manchando una de las columnas del edificio. Arriba, había montones de ropa y lo que quedaba de cuartos improvisados que tenían por paredes sábanas y lonas colgadas de cables y sogas.

“Los que hicieron todo eso (el conflicto a golpes y quema de bienes) ya cruzaron, todos”, contó uno de los migrantes venezolanos que ocupaban el segundo piso del edificio de la esquina, el que sí sigue habitado. Ahí, mientras intentan imitar un acento mexicano para pasar el rato entre bromas, preparaban arroz blanco en una estufa improvisada con leña, bloques y vigas. También se preparaban para comer pollo cocido con tomate.

Recibieron ayuda de trabajadores que realizaban el BRT-2

La primera planta de ese edificio fue ocupada desde aproximadamente mes y medio, según contó Denny, venezolano. “Una mujer venezolana fue la que me invitó aquí. Ella llegó primero y se quedaba en uno de esos cuartos (uno al fondo del edificio que ahora funciona de cambiador)”. La basura, agregó, alcanzaba hasta un metro de altura, y él y la mujer empezaron a limpiar y sacar todo.

En solidaridad, trabajadores de la empresa que realiza la estación de la Segunda Ruta Troncal del transporte semimasivo (BRT-2) en la avenida Vicente Guerrero empezaron a mover con bulldozer la basura hacia remolques o botes de basura. Con ese apoyo consiguieron suelos despejados, que luego los migrantes limpiaron con cloro, jabón y agua que tallaron para deshacerse de la mayor cantidad de suciedad posible.

Denny llegó a Juárez hace dos meses. Es decir, lleva más tiempo viviendo en ese edificio del que duró sin conseguir refugio para él, su pareja y para Rocky, su perro de tres años que lo acompaña desde Venezuela.

El viaje de Rocky

Rocky es un perro obediente, de pelo medianamente largo y claro. Cruzó, en cinco meses y medio junto con su familia, los países y obstáculos que se pasan para llegar a Juárez. “Nosotros vimos ir a muchos amigos”, contó Denny. No podían seguirles el paso, porque no en todos lados había facilidades para transportar a Rocky.

Sin embargo, “yo tenía un millón de razones para dejar a Rocky en el camino, pero sólo una para no dejarlo: es mi familia”.

Ahora sólo esperan en un edificio abandonado a que la aplicación CBP tenga suficiente capacidad para aceptar más solicitudes de asilo en Estados Unidos, y poder deshabitar esas paredes viejas llenas de humo de la leña quemada. “Aunque el sueño americano no es fácil, va a llegar”, mencionó el venezolano, esperanzado.

Éstos son dos de al menos cinco edificios abandonados en los que se tiene conocimiento de la presencia de personas migrantes que los habitan. Además, tras la tragedia del 27 de marzo, en que 40 migrantes perdieron la vida tras un incendio al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración ubicada bajo el puerto fronterizo Stanton-Lerdo en Ciudad Juárez, un grupo de migrantes montó un altar en honor a sus paisanos caídos, mientras que otros aprovecharon para empezar a pernoctar con casas de campaña en las banquetas contiguas al altar.