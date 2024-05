Nos hemos enfrentado a la campaña más sucia de Juárez: Cruz

Ciudad Juárez.- El candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena-PT, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que se ha enfrentado a la campaña electoral más sucia de la historia,

“Ya estamos cerca de la elección nos hemos enfrentado a la campaña más sucia de Juárez un gobierno estatal panista que tienen 11 veces más dinero que Juárez y que no ha hecho nada por Juárez, se la pasaron de flojos y de repente se les ocurrió que venían elecciones y como no tienen nada qué presumir, comenzaron con la guerra sucia”, apuntó durante su mensaje en su acto de cierre de campaña al suroriente de la ciudad.

Dijo que salir a votar masivamente es importante para conseguir el plan C, planteado por el presidente López Obrador.

“Están temblando, por eso quieren, a través de una guerra sucia, que no vaya la gente a votar. Sé que falta mucho por hacer y por eso estamos determinados a ir por otros tres años para trabajar con mucha intensidad y que vamos a tener mayoría en el Congreso, por eso el tema del plan C del que ha hablado el presidente López Obrador no es una ocurrencia, se trata de que la presidenta de la republica tenga diputados que le ayuden y que no le estorben. Que Juárez tengan diputados locales que traigan más dinero. Por eso el plan C es tan importante”, mencionó.

Presentará a Claudia Sheinbaum proyectos que cambiarán a la ciudad

El candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena-PT, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que presentará a Claudia Sheinbaum proyectos que cambiarán a la ciudad, durante su mensaje de cierre de campaña.

“Les invito para que vayan todos juntos a votar, por otro lado para decirle bienvenida a la doctora Sheinbaum y les aseguro que con la excelente relación que tenemos le vamos a presentar proyectos para transformar Juárez”, dijo.

El aspirante invitó a la ciudadanía a votar por la opción morenista a la presidencia municipal.

“Yo estuve 31 meses en las calles de Juárez tratando de transformar la ciudad y así pienso seguir. Y a esos panistas que están de hipócritas y de cobardes lanzando la guerra sucia desde aquí les digo que no lo van a lograr, que nuestra victoria va a ser histórica y su derrota será ejemplar. Nunca se les va a olvidar la derrota que les vamos a dar el 2 de junio y cuando vayan a votar sonrían porque vamos a ganar y porque les vamos a decir a esos corruptos, a esos cobardes, a esos hipócritas que a Juárez se les respeta, cabrones”, señaló al finalizar su discurso de cierre de campaña esta noche.