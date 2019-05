‘Nos fuimos de los hospitales porque el Estado no paga’

Ciudad Juárez— Aunado a las problemáticas del sector salud, Eleazar Tobón, encargado local de la empresa Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna (SIEL), que hasta hace dos semanas custodió los hospitales General y De la Mujer, indicó que se retiraron de los nosocomios por falta de pagos del Gobierno estatal.

En entrevista, descartó que SIEL se haya marchado por no haber brindado los resultados deseados como lo aseguró en marzo pasado la Secretaría de Salud, que recién contrató a la empresa de guardias GAFE.

“No sé cómo convencieron a los nuevos. El Hospital de la Mujer y el Hospital General quebraron a la empresa (SIEL). Deben mucho dinero al dueño. Si los hospitales hubieran cumplido con los pagos cabalmente, como es, no hubiera pasado lo que pasó. Se retiró el servicio por falta de pago. A grito abierto se sabe que en todo el sector salud no hay lana ahorita, no hay presupuesto”, dijo.

El pasado 24 de marzo Arturo Valenzuela, director médico en la Zona Norte, indicó que buscarían cambiar a la empresa SIEL, ya que, según dijo, no brindó los resultados deseados y quedó mal con la plantilla de custodios que se había acordado.

Ante lo anterior, Tobón indicó que el Gobierno siempre buscará decir las cosas a su manera, y agregó que si a la empresa no le pagan “pues claro que no va a tener dotaciones de uniformes para los guardias o no va a poder aumentar el salario para estar en competitividad a otras empresas y tener un stock de gente para abastecer de personal todos los puntos”.

Precisó que desde hace 4 meses atrás comenzó a resentirse la falta de pago, justo cuando El Diario documentaba que en el Hospital de la Mujer sólo había una plantilla de tres guardias cuando era necesaria, según los testimonios de custodios, una cantidad de “doce guardias de día y doce de noche”.

Indicó que no hubo ninguna licitación para la contratación de la nueva empresa porque se declararon desiertas, ya que –sostuvo– no hubo ningún participante que quisiera agarrar los contratos.

“Claro que tiene que haber una excusa. No van a decir que no tienen ni qué darles de comer a los enfermos. Eso a grito abierto se sabe porque yo lo viví en los hospitales, en el General y de la Mujer. No hay presupuesto, no han liberado dinero para solventar todo esto. Los proveedores ya no quieren fiarle a los hospitales porque no tienen dinero. A lo mejor los administradores tienen la intención de pagar pero allá desde Chihuahua no han liberado ninguna lana”, mencionó.

La falta de pago a la empresa, precisada por Tobón, fue la que causó que el pasado mes de marzo guardias del nosocomio, al no contar con la suficiente plantilla para custodiar el nosocomio De la Mujer, se vieran forzados a cerrar con candado el sótano del hospital, que sirve como salida de emergencia.

“Si el cliente (el Gobierno del Estado) no cumple y debe y debe, no se puede responder como se hizo en un principio con guardias unifomaditos con los perfiles que marca el reglamento del contrato. Si hubieran pagado, contrato un buen reclutador y pongo un buen salario para poder competir en el mercado”, puntualizó el jefe operativo de la empresa SIEL, que prestaba el servicio a los nosocomios.

Este medio buscó la versión de la Secretaría de Salud pero al cierre de edición no hubo respuesta. (A. Vargas)

