Nos dejaron en visto: empresarios

Aunque el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez planeaba hacerle llegar un documento a Andrés Manuel López Obrador con una serie de peticiones para la frontera, fueron ignorados por representantes del Gobierno federal para entregárselo.

A través del delgado Juan Carlos Loera de la Rosa se buscaba hacerle llegar un escrito al presidente del país, que no se le pudo entregar por una cerrazón en la comunicación, manifestó Eduardo Ramos Morán, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Nos dejaron en visto, como se dice coloquialmente; el delegado de Programas de Bienestar en Chihuahua no nos respondió y no nos acercamos porque no estábamos en la lista de invitados”, mencionó.

El documento abordaba temas como la continuidad del Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, la devolución del IVA, la homologación de la gasolina, la reactivación de la economía local y la coordinación en materia de seguridad con autoridades estatales y municipales.

El presidente de Coparmex lamentó que además de que no fueron contemplados para reunirse con el presidente, tampoco se le pudieron entregar dichas propuestas.

“Nada les costaba recibir el escrito mínimo, al evento ni siquiera dejaron entrar, había varios filtros y tenías que estar en la lista de personas autorizadas”, dijo.

Por otra parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Francisco Santini Ramos, dijo que había interés de los empresarios de Juárez y Chihuahua de entablar un diálogo con el presidente y el gobernador, pero no se pudo concretar.

Francisco Santini subrayó que tanto los socios del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua como los de Ciudad Juárez están convencidos de que como entidad no deja nada bueno estar separados de la Federación.

A raíz del anuncio de la gira presidencial empresarios fronterizos, especialmente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, pedían un diálogo entre hombres y mujeres de negocios, el presidente de la república y el gobernador de Chihuahua.

Señaló que el mandatario los ha ofendido y acusó que se ha aprovechado el tema de la extracción del agua en el estado de Chihuahua se puso por delante el interés partidista, porque vienen elecciones y se agarró el tema como bandera para sacar raja política.