Nos dejaron a la deriva: mineros de Chihuahua

Alrededor de las siete de la tarde del pasado martes, cuando la información en poder del Gobierno mexicano había ya confirmado que Otis era un huracán categoría 4 y que “se prevé que llegue a 5”, miles de personas continuaron en el interior del Fórum Mundo Imperial de Acapulco, en la inauguración de la XXXV Convención Internacional de Minería.

“Estábamos en la inauguración del evento, iba a ser a las seis de la tarde justamente, y se postergó casi hasta las siete porque la gobernadora (de Guerrero, Evelyn Salgado) se encontraba en el lugar, y de repente así, sin previo aviso y sin más ni más, ella salió, se fue, prácticamente nos dejó a la deriva (…) No hubo ningún protocolo, no hubo nada”, dijo ayer en entrevista Gerardo Durán, director general del Clúster Minero (Clumin) de Chihuahua.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) difundidos a las ocho de la noche de ese martes indicaron que, desde las seis de la tarde, el monitoreo sobre el avance del huracán Otis indicaba que se encontraba ya en categoría 4, a unos 130 kilómetros de la costa de Acapulco, con vientos de 230 km por hora.

“Fue lo malo, que siguieron; el Gobierno no advirtió sobre este evento que podía pasar y permitió que siguiera adelante como si nada fuera a suceder (…) No comentaron, nunca se comentó nada de retirarnos. Sabíamos que venía un huracán no tan fuerte, y nos retiramos como a las 9:30 de la noche. Algunas personas siguieron ahí, seguían las actividades, mucha gente se quedó en el centro de convenciones”, señaló también en entrevista telefónica Pablo Méndez, presidente del Clumin de la entidad.

“Ya no avisaron nada, no cancelaron, desafortunadamente. La gente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México fueron los que convocaron un poco ahí a retirarnos, pero no fue por las autoridades. Desafortunadamente, la población y los turistas en ningún momento fueron alertados por las autoridades del huracán Otis”, agregó.

Durán explicó que fue el personal del Gobierno de Guerrero quien le informó de la presencia y retiro de Salgado.

Este medio buscó ayer contactar al Gobierno de Guerrero, pero no hubo respuesta en los números telefónicos difundidos en su sitio oficial en Internet.

Un comunicado oficial de esa administración estatal, por separado, reportó ese martes el arranque de la convención minera con la presencia de “más de 10 mil asistentes” tanto de México como de Estados Unidos, China, Sudáfrica, Italia, España, Noruega, Suecia, India, Perú, Colombia y Chile, entre otros.

“Durante su participación, el coordinador general de la convención, Jesús Ricardo Moreno Trousselle, expresó su reconocimiento a la gobernadora por todo su apoyo, compromiso e impulso a esta actividad económica”, indicó el texto emitido por el Gobierno de Guerrero.

“Fueron cuatro horas antes de que empezara a arreciar el problema, que pudimos hacer mucho por muchas personas. Realmente ella se fue y nos dejó a la deriva totalmente, a los convencionistas, éramos casi 10 mil personas, teníamos el cien por ciento de la ocupación hotelera, y desafortunadamente nos dejaron, no había ningún protocolo de protección civil, una vez que pasó el huracán no hubo asistencia por parte de las autoridades”, mencionó Durán.

‘Tronaban ventanas’

Los entrevistados narraron que el aumento en la potencia de la lluvia fue gradual y que arreció a partir de las 10 de la noche, cuando el Gobierno mexicano confirmó que el huracán ya tenía categoría 5.

“Fue toda la noche en vela, estuvimos prácticamente resguardados, estuvimos ocultos en los pasillos de las habitaciones, porque estábamos esperando, una vez que llegó el ojo del huracán, buscamos un refugio. De momento nos agarró en las habitaciones, y muchas de las habitaciones colapsaron los vidrios, arrastró las camas, arrastró todo, sí fue un desastre muy fuerte. Prácticamente esa noche no dormimos”, dijo Durán.

“Ya no podías ver por la ventana, no se veía nada, se veía muy fuerte y obviamente el edificio se movía bastante (…) Veías que se levantaban árboles y tronaban ventanas. Estuvimos resguardados ahí en el cuarto y a las 3:30 de la mañana ya pudimos bajar al sótano del hotel, a los pasillos, donde algunas personas que no alcanzaron a subir a sus cuartos estaban resguardadas”, dijo Méndez.

Ambos integrantes del Clumin –ya en la ciudad de Chihuahua– agregaron que fue sólo cuando subieron al lobby de los respectivos hoteles en los que se alojaban que se percataron de la dimensión del daño.

“No había nadie en los cuartos, muchos estaban destruidos. Afortunadamente la habitación en que yo estaba no sufrió daños fuertes, sólo daños menores, pero las habitaciones contiguas no tenían paredes ni nada”, dijo Méndez.

Durán mencionó que de Chilpancingo viajaron a la Ciudad de México, de donde partieron a la capital del estado.

Los reportes de Conagua muestran que el pronóstico de esta dependencia a cargo del Servicio Meteorológico Nacional equivocó incluso la hora de entrada de Otis en Acapulco, sobre lo cual había previsto que ocurriría entre las 4 y 6 de la madrugada del miércoles, casi cuatro horas después del momento de arribo del meteoro, a las 00:25.