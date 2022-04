Noquean al sedentarismo

Ciudad Juárez.— En posición de guardia, listos para asestar golpes rectos y curvos a la manopla del entrenador, ayer los estudiantes de la escuela primaria Nicolás Bravo activaron sus cuerpos bajo la dirección del competidor olímpico Jesús “El Mágico” García, quien en compañía de deportistas del Instituto Chihuahuense del Deporte buscó revertir los efectos de la pandemia en los alumnos.

La pandemia por Covid-19 no sólo provocó rezago académico en los estudiantes de nivel básico, también afectó el aspecto psicosocial e incluso la condición física: su constante interacción por medio de las pantallas de computadoras y celulares, además del sedentarismo derivado del confinamiento, minaron su desempeño en los salones de clases, señaló personal educativo.

“La actividad física ayuda en el desarrollo integral del alumno de forma biológica y psicológica porque permite que vuelvan a convivir. El confinamiento los hizo aislados y temerosos, entonces esta actividad ataca tanto lo físico como lo socioafectivo”, dijo el maestro José Luis Muñoz, del Departamento de Educación Física de la Subsecretaría de Educación y Deporte.

Con el objetivo de hacerle frente a esta problemática, durante la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, los estudiantes de tres planteles educativos tendrán treinta minutos de actividad corporal y podrán practicar los movimientos asociados al boxeo y a las artes marciales: ayer fue el turno de la primaria Nicolás Bravo; hoy, de la escuela Bucareli y mañana, de la secundaria 3002.

Como en una coreografía

Al ritmo de la canción “Eye of the Tiger”, popularmente conocida en el mundo del boxeo por haber sido adaptada para que sus sonidos musicales estuvieran acordes con los movimientos de un deportista sobre el cuadrilátero, más de 580 estudiantes brincaron, se estiraron y aprendieron los movimientos básicos del deporte.

Esparcidos sobre la explanada, los alumnos de primero y segundo realizaron ejercicios de calentamiento bajo la guía de una instructora del Instituto Chihuahuense del Deporte; después formaron líneas al frente de diversos entrenadores que, con la ayuda de manoplas, los motivaron a convertirse en pequeños boxeadores por unos minutos.

Luego fue el turno de los estudiantes de tercero y cuarto y, finalmente, a las 11:00 de la mañana pudieron sumarse a la actividad física los alumnos de quinto y sexto, quienes también tuvieron la oportunidad de seguir los consejos del boxeador olímpico Jesús “El Mágico” García, un deportista que no sólo les enseñó a impactar las manoplas, también les aconsejó tener una buena alimentación.

Situaciones atípicas

“En primaria y secundaria se han registrado muchas situaciones atípicas en la conducta de los niños: no quieren volver a la escuela, no participan, no conviven entre sí como era antes. La pandemia afectó lo físico y los procesos de enseñanza, aprendizaje, porque batallaron para adaptarse a lo virtual y ahora a lo presencial”, dijo el maestro José Luis Muñoz.

Ante la situación, el Instituto Chihuahuense del Deporte busca no limitar las actividades físicas de los estudiantes a fechas conmemorativas y hacerlas parte del ciclo escolar por medio de visitas a diversos planteles educativos, con el objetivo de que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar, explicó el titular de la dependencia en la Zona Norte, Jesús Pacheco.

“Los niños se vieron afectados por la pandemia y este tipo de actividades les ayuda a sacar el estrés, y más ahorita que estamos al 100 por ciento les permite irse integrando a lo que es la dinámica de la escuela, porque muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de conocer su escuela”, dijo la directora de la primaria Nicolás Bravo, Mónica Aguirre.

Por ello, el boxeador Jesús “El Mágico” García los motivó a adoptar una posición de guardia, con una pierna delantera bien plantada sobre el suelo y la mirada sobre uno de sus puños, y al grito de “¡Vamos!” realizaron los movimientos básicos del deporte para reactivar sus cuerpos y convivir en grupo, luego de más de un año de confinamiento.

Sabías que…

