Nombra PAN coordinadora de fracción de regidores

Ciudad Juárez.— La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras Herrera, nombró ayer a la nueva coordinadora de la fracción de regidores en el Ayuntamiento durante un volanteo que realizó por la tarde contra la propuesta de un alza al impuesto Predial.

Contreras confirmó que la regidora Austria Galindo Rodríguez sustituirá a Joob Quintín Flores Silva, quien al inicio de la actual administración, siendo él dirigente municipal del PAN, se autoproclamó coordinador de la bancada edilicia.

“Ese tema se está analizando, ayer lo tocamos en la sesión de comité”, dijo a El Diario la lideresa partidista.

“Tenemos seis regidores que son valiosos y muy capaces, y pues es algo que se está planteando y se definirá en estos días. Ya no debe tardar en que tomemos esa decisión, máximo una semana”, adelantó.

En agosto del año pasado, cuando todavía era presidente del Comité Directivo Municipal del partido blanquiazul, Flores Silva se autonombró coordinador de la fracción edilicia de ese instituto político en el Cabildo, indican los archivos periodísticos.

En esa ocasión dijo que, en una plática abierta, pidió la confianza a quienes serían sus compañeros de bancada, pero también aseveró que, como dirigente del partido, tenía la facultad de designar al coordinador de regidores.

“En una plática abierta, yo les he pedido la confianza a los regidores, así como el partido me otorgó la confianza, en un proceso de reflexión, pensando en todo lo que se viene en el Cabildo, todo lo que marque la nueva administración y con el número de regidores que somos, les he pedido la confianza para asumir tal cargo”, dijo.

Ayer durante la mañana, tanto Quintín como Galindo fueron cuestionados sobre movimientos dentro de la fracción edilicia, pero ambos dijeron no tener información al respecto.

Xóchitl Contreras señaló que había nueva coordinadora. Al acto no asistieron los regidores Amparo Beltrán Ceballos y Enrique Torres Valadez, a pesar de que fueron invitados.

Tras 15 meses de Flores Silva en la coordinación edilicia panista, la dirigencia de ese partido hará la modificación para darle la oportunidad al resto de los regidores de ese partido, destacó la presidenta.

“Es algo sano tener diferente coordinador, cada quien tiene que tener la oportunidad, ya que todos los regidores son muy capaces”, comentó Contreras Herrera.