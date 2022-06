Noah se aferra a la vida pese a avance de leucemia

Ciudad Juárez.- La vida del pequeño Noah Alexander, de apenas 2 años y 5 meses, cambió por completo pues aquellos dolores constantes que presentaba en espalda y rodilla se convirtieron en un diagnóstico devastador para su madre Azalia Luján: Leucemia Linfoblástica Aguda.

Hoy, a dos meses de iniciada esa dolorosa travesía entre quimioterapias y múltiples estudios, la madre de familia no ha dejado de buscar por todos lados donadores de sangre para Noah, sin tener mucho éxito.

PUBLICIDAD

"Con las quimioterapias le bajan constantemente sus plaquetas y ya hasta se le han puesto como 18 bolsas", explicó Azalia.

Detalló que todo comenzó con síntomas o situaciones que, "en apariencia" son comunes como temperatura, pero que poco tiempo después empeoraron y la leucemia avanzó en el cuerpo de Noah.

"Empezó a cojear de un piecito, lo llevamos a checar y nada. Le sacaron rayos X y nada. Un día me lo entregan de la guardería y no paraba de llorar. Decía que le dolía su rodilla, yo pensé que se había lesionado la columna o algo y lo llevamos a urgencias e igual, le tomaron rayos X y nada pero me dejaron cita con la pediatra. Ya en los exámenes de sangre que le hicieron salió que tenia una anemia muy severa", detalló.

La madre explica que luego de dos días internado y tras un raspado de médula, el diagnóstico se confirmó y la leucemia apareció.

"Ya tenia tiempo enfermándose muy seguido y lo llevaba a consulta, pero siempre me decían que como era niño de guardería era normal la temperatura. Luego la hematóloga me dijo que es cuestión de tres semanas para que la leucemia haga estragos en el cuerpo", dijo.

Desde entonces, Azalia ha buscado la ayuda de la ciudadanía para remitir a donadores de sangre que le son solicitados debido a los estudios y tratamientos del pequeño.

¿Desea ayudar?