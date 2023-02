No ‘ven’ por dónde caminan

Ciudad Juárez.— A pesar de que en la zona Centro se encuentran guías podotáctiles para personas invidentes, se desconoce su utilidad, así lo refirieron algunas personas entrevistadas.

Celia Salas, de 59 años, es una persona que usa lentes y carga un bastón debido a que tiene problemas de cataratas en un ojo y eso le impide ver con claridad; ella desconocía que las guías son para personas con problemas de visión.

PUBLICIDAD

“No sabía que eran para eso, pero cuando yo paso por aquí me han hasta aventado, si hubiera sabido las uso; a veces camino por aquí seguido pero no estaba enterada”, dijo la entrevistada.

Las guías se encuentran en ambas banquetas de la avenida Benito Juárez, avenida 16 de Septiembre de oriente a poniente, hasta la altura de la calle Donato Guerra y en un tramo de la avenida Francisco Villa y 16 de Septiembre.

Daniel Cruz, quien pasa por la avenida Juárez tres veces por semana para ir a la ciudad de El Paso, comentó que desconocía la utilidad de la cintilla para invidentes, pensó que eran para darle mejor vista a la vía.

“Pensé que estaban de adorno, y como veo que la mayoría pasa sin precaución y sin fijarse para qué sirven; pero es por desconocimiento y no siempre por falta de empatía hacia las personas que no ven”, dijo Cruz.

Para María Otilia Herfter Rivera, directora del Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac), el tema del desconocimiento sobre la utilización de las cintillas es común en la sociedad debido a que no se les da la promoción suficiente; además de que algunas personas han perdido la vista cuando son adultas, o desconocen que existen y su utilidad.

“Nosotros en repetidas ocasiones en reuniones que hemos tenido con la autoridad municipal les hemos hecho ver la importancia de que destinen recursos para que saquen una campaña de comunicación para socializar con este tipo de infraestructura, porque como nunca ha existido, mucha gente no la conoce, incluyendo las personas con discapacidad que seguramente perdieron la vista en su vida adulta y no están familiarizadas con nada de esto”, dijo Herfter Rivera.

Mencionó que continuamente las obstruyen con motos, bicicletas y en algunas ocasiones los negocios, además de que se encuentran con daños, esos son los principales problemas que nos hemos encontrado.

“Hace mucha falta que el área de Comunicación del Municipio saque una campaña de comunicación y de persuasión para que la gente sepa cuál es la utilidad y que se cumpla con un derecho para la movilidad de las personas con discapacidad visual”, dijo la directora de Ceiac.

En cuanto a algunas rampas que se colocaron en la Triunfo de la República y Fernando Montes de Oca, se deben revisar desde que se presenta el proyecto ejecutivo debido que hay elementos que las obstruyen.

Explicó que la asociación atiende a 80 personas menores de edad, y 20 adultos mayores con problemas visuales, a quienes se les imparten cursos sobre sus derechos.

“Es bueno que estén, venimos caminando por ahí y la gente nos avienta, nos tenemos que hacer a un lado; sería bueno que supiéramos todos para qué es y que todos tuviéramos conciencia, así como la tenemos para saber que los adultos mayores van primero que nosotros, pues sería bueno que nos respeten a todas las personas que no podemos caminar bien y que no vemos, y para la gente especial… hay mucha desinformación y la gente no respeta nuestro derecho”, manifestó Celia Salas, de 59 años, quien tiene problemas de cataratas en un ojo y eso le impide ver con claridad.

Las guías podotáctiles formaron parte de las obras de rehabilitación de la avenida Benito Juárez que se presentó luego de que en 2014 autoridades locales y federales invirtieron 40 millones de pesos en la renovación de banquetas y mobiliario urbano.

De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020 en Juárez hay 30 mil personas con discapacidad visual.

Para conocer la versión de Desarrollo Urbano sobre las rampas que se colocaron en la Triunfo de la República, se trató de contactar al enlace de Desarrollo Urbano, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.