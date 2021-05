/ Andrés Solís

Ciudad Juárez— “Siempre he dicho que no quiero ser presidente”, sino representante de municipio, dijo Andrés Solís, ante la pregunta sobre su posición para limitar y regular el gasto municipal en contratos a medios de comunicación.

Refirió que jóvenes comunicólogos le preguntaron lo mismo al respecto. Les contesté que en mi representación los comunicólogos van a tener un diálogo con el ayuntamiento, dijo.

No vamos a contratar ni comprar periodistas. No tenemos porqué hacerlo. En mi representación, los periodistas, no nada más del municipio, sino del estado, que quieran venir a dialogar con un servidor, tendrán siempre las puertas del ayuntamiento.