‘No tenía culpa de nada’: Tía de Diego

Ciudad Juárez.— El cuerpo de Diego fue velado en el interior de la casa de su abuela, en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en una humilde vivienda con ventanas de madera, mientras que sus familiares lloraban junto al ataúd. Mencionaron que será sepultado hoy en el panteón San Rafael.

Una tía del niño, que pidió no ser identificada, dijo que hasta el momento no se explican por qué alguien fue capaz de quitarle la vida y que desconocen totalmente el entorno en el que lo tenía su madre, con quien no tienen relación.

“Si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, imagínense nosotros; para empezar es un niño que no tenía culpa de nada, era alegre, a lo mejor sí inquieto que jugaba en la calle como cualquier niño, era feliz, ustedes se pueden dar cuenta en las fotos que suben, está con su papá y está feliz, en sus historias siempre estaban juntos”, mencionó la tía.

Diego Armando Valadez fue localizado sin vida el lunes en un terreno baldío de la colonia Senderos de San Isidro, a una cuadra de la Academia de Policía Municipal.