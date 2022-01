‘No subirán tarifas de electricidad’

Ciudad Juárez.— “No van a subir las tarifas de energía eléctrica y al contrario, habrá manera de que bajen”, es el argumento con el que llegaron legisladores federales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a Juárez para promover la Reforma Eléctrica, que hacia a finales de febrero estará debatiéndose en el pleno de la Cámara de Diputados.

Acompañados de la vicecoordinadora del grupo parlamentario morenista, Aleida Alavez Ruiz, realizaron ayer una serie de foros para socializar la iniciativa, que viene a modificar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013.

“Lo que se puede afirmar es que no van a subir (las tarifas), por una razón o por otra, no van a subir, como no han subido pese a que una parte de la generación la hace la iniciativa privada, que luego la vende muy caro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, expresó a su vez Juan Ramiro Robledo Ruiz.

Los diputados que participaron en la asamblea fueron Andrea Chávez, Lilia Aguilar, Armando Cabada, Daniel Murguía, así como Alavez y Robledo.

Alavez argumentó que la iniciativa modifica tres artículos constitucionales en el sentido de regresarle la rectoría al Estado mexicano sobre materia eléctrica, y pretende evitar que esta modalidad de generación de energía, que preponderó a partir de la reforma de 2013, se mantenga.

“…Porque nos estaría poniendo en condiciones en las que particulares estarían al frente solamente de la generación de luz en este país”, expresó.

“Por eso ponerlo en la Constitución es de enorme envergadura, para que la gente sepa que estamos en esta etapa de la vida pública del país, regresándole sus funciones y responsabilidades en el sentido de mandatar, que sea el Estado quien rija y controle la producción y generación de energía en todas sus fases, y ya no dividido con varias empresas”.

Robledo, por su parte, rechazó que la Reforma Eléctrica pretenda monopolizar al Estado la generación y explotación de este recurso, y que también se vaya a cobrar por el uso de paneles solares en domicilios particulares, como lo señala la oposición.

“Eso también va a implicar que se establezca que el 56 por ciento de la generación de luz sea a partir de CFE, y los particulares entren en la medida en que asuman costos para la generación y prestación de este servicio”, acotó.

Reconoció que la iniciativa tiene un mandato para la población, establece que el Estado deberá entregar energía eléctrica de manera continua para garantizar una vida digna, y eso se traduce en tarifas justas.

Desde Juárez, los morenistas hicieron un llamado a diputados del PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, a que se sumen.

La vicecoordinadora de Morena afirmó que actualmente cuentan con el voto a favor de 276 diputados tanto de su partido como de los que están en coalición, pero todavía faltan 55 para lograr la mayoría calificada, que es lo que requiere una reforma constitucional.