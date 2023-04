No soy su amor, no toque mi cara: activista a AMLO

Ciudad Juárez.- La activista Cony Gutiérrez, a quien Andrés Manuel López Obrador acusó de haber sido enviada por la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, reveló que el presidente también le palmeó la mejilla.

El viernes 31 de marzo Gutiérrez, quien es integrante de un colectivo contra la militarización, se colocó muy cerca de López Obrador cuando iba saliendo en su camioneta del gimnasio de Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), donde se reunió con empleados federales.

“Al acercarme para pedirle que escuchara a las y los migrantes, en lugar de dar respuesta, se concretó a palmear mi mejilla derecha y decir: ‘te mandó Maru, mi amor’”, declaró ayer domingo Gutiérrez a Reforma, al ser cuestionada sobre lo ocurrido el viernes.

La activista reiteró que Maru no la mandó y que tampoco la representa, como se lo hizo saber aquel día.

“No soy su amor y tampoco toque mi cara”, es el mensaje que le envió ayer domingo al mandatario.

“El hecho de tocar mi cara muestra toda su actitud paternalista y machista. Es una falta de respeto tan grave como decir que la gobernadora me mandó”, recalcó Gutiérrez, quien junto con los integrantes del colectivo se mantiene en apoyo a los extranjeros en el exterior de las instalaciones de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, donde la noche del lunes 27 de marzo murieron 39 migrantes tras registrarse un incendio.

Con estas actitudes, lamentó Gutiérrez, el presidente sólo muestra una total falta de interés y de menosprecio hacia las minorías, y en este caso hacia las mujeres y los migrantes.

“Palmear la cara de una mujer y decirle que alguien la mandó es pensar que somos tontas y pendejas, y que no tenemos la capacidad de pensar porque somos mujeres”, puntualizó.

“AMLO se equivoca totalmente. Las mujeres tenemos una mente crítica, no necesitamos que nadie nos ande mandando y mucho menos palmeando la cara, porque no somos tontas, no estamos pendejitas. No se equivoque, señor presidente”.

Gutiérrez también se refirió en lo que respecta a que las personas que lo cuestionan son sus opositores.

“Pues yo voté por él, ¿entonces al votar por él ya no tengo derecho a disentir? ¿Ya no tengo derecho a cuestionar?

Otra vez se equivoca, señor presidente. Siempre que haya gobiernos que atropellen los derechos humanos, allí estaré disintiendo, cuestionando, exigiendo y alzando la voz cada vez que se necesite”.

“Soy su opositora porque le exijo justicia y respeto para las y los migrantes y para las mujeres. Usted, señor, no se equivoque”.

El viernes, a la salida de López Obrador, la mujer se acercó al jefe del Ejecutivo federal y le pidió que no hiciera lo que hace Estados Unidos en el tema migratorio.