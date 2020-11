No son tantos contagiados en Electrolux, aseguran

Tomada de Internet / Instalaciones de la compañía

Ciudad Juárez— Debido a que el número de contagios de Covid-19 en Electrolux es pequeño comparado con la cantidad de personal que ahí labora, Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, insistió en que es afuera de la industria donde se originan los casos.

Otros 70 casos positivos fueron detectados en la maquiladora Electrolux en las últimas dos semanas, cifra que se agrega a los 68 reportados por trabajadores a finales del mes pasado, para totalizar 138 contagios en un mes.

“Desconozco el caso de Electrolux, pero si tienen 2 mil o 3 mil trabajadores, esos 138 casos, aunque parecen mucho, no son tantos en la medida del personal que tienen”, dijo Chavira.

“Si tuvieran una contaminación interna, no estaríamos hablando de 138, serían más porque las líneas de producción tienen 100 trabajadores que salen todos a la misma cafetería, y si no hubiera medidas de seguridad, estaríamos hablando de 500, 600 o hasta más trabajadores infectados”, resaltó.

De acuerdo con Electrolux, la mayoría se originó al exterior de sus plantas ante el rebrote que se vive en Ciudad Juárez.

Trabajadores de la planta manifestaron temor de acudir a laborar ante los contagios, por lo que el presidente de Index dijo que “están en todo su derecho de no ir, pero sin no van no solamente ponen en peligro la cadena, sino su misma salud”.

“Está demostrado que los trabajadores no se quedaban en casa, andaban trabajando en otro lado o haciendo otras actividades, sin cumplir con las medidas de seguridad, entonces aquí es donde debemos de estar enfocados como sociedad, en cumplir con las medidas”, resaltó.

El líder del sector de manufactura exhortó a las empresas a continuar con las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19 al interior de las plantas.

“A nivel general, nuestras recomendaciones son simples, hay que cumplir con todo lo que exigen los protocolos, si hacemos eso, no vamos a tener casos internos, van a seguir afuera, pero vamos a poder aislar la gente para que no se den contaminaciones internas”, comentó.

Sin embargo, también dijo que se requiere el apoyo de las autoridades para evitar que sigan organizándose fiestas durante la pandemia, además de exigir el uso obligatorio del cubrebocas para toda la población.

