‘No somos inmigrantes, somos soñadores’

Ciudad Juárez.— Hace tres meses, William, de 16 años de edad, salió del El Salvador con el sueño de llegar a Estados Unidos para reunirse con su abuela, sin saber que en Ciudad Juárez encontraría a la que ya considera una familia, mientras espera en el albergue México Mi Hogar.

“Al principio no confiaba en nadie, pero la verdad es que con el pasar del tiempo se ganaron mi confianza y amor, la verdad es que no pensé que iba a tener una familia aquí. Rompieron todas mis expectativas, es lo mejor que me ha pasado en la vida, estoy en Ciudad Juárez, y estoy aquí, en una galería”, dijo emocionado el adolescente, quien participó en la exposición pictórica colectiva “Huellas de Colores en el Desierto”.

William es uno de los 14 niños, niñas y adolescentes (NNA) mexicanos y extranjeros que se encuentran actualmente en el albergue municipal para menores migrantes no acompañados, donde el arte es una forma de terapia, por lo que ayer se inauguró una exposición compuesta por cerca de 45 obras y un collage elaborado pictórico.

Guiados por el trabajador social y artista plástico Francisco Javier Sías, fusionaron colores en materiales como lienzos y cáscara de huevo para expresar detalles de su viaje; recrearon escenas como el desierto por el que caminaron, sus medios de transporte, los rostros de sus compañeras y compañeros de trayecto, los diferentes paisajes que observaron y también se plasmaron en autorretratos.

Cuando llegan a la clase de pintura “llegan hasta cierto punto asustados, porque tienen miedo de no poder pintar, pero ya una vez que terminan quieren seguir pintando”, relató Sías.

“Muchos de ellos no habían tomado nunca un pincel, las pinturas no las conocían, pero participamos todos del equipo interdisciplinario del albergue, como psicólogos, trabajadores sociales y maestros. Y cada clase de arte sirve para que ellos externen todos sus sentimientos, lo que traen, y si vemos la necesidad de canalizarlos con el terapeuta o con el maestro, al jurídico”, explicó.

El collage que forma parte de la exposición, que permanecerá hasta el 17 de junio en la Academia Municipal de las Artes, fue realizado con las pinturas de los NNA que ha albergado México Mi Hogar durante los últimos cinco años, mientras que las obras individuales se crearon desde septiembre del año pasado, informó su directora, Teresa Vargas.

“Es una terapia para ellos el poder expresar sus emociones y expresarnos todas sus vivencias a través del arte. Son niños que ahora hablan seguros y cuando ellos llegaron no lo hacían, se cohibían. Entonces se van fortalecidos, y ésa es la idea, que ellos se lleven un poquito de habilidades para la vida, y que la experiencia sea lo más positiva posible. Yo sé que es difícil todo este proceso que ellos viven, pero nosotros queremos aportar, que se lleven algo y que se sientan acompañados y en un espacio seguro”, destacó sobre los pequeños soñadores atendidos por el espacio municipal, que cuenta con una capacidad para 30 personas.

A William desde niño le gusta pintar, pero nunca había tenido un maestro, por lo que ayer mostró orgulloso el cuadro que forma parte de la exposición, lo que se convirtió en un sueño cumplido para él.

“Quiero ser un buen pintor. Y quiero ser fotógrafo profesional”, aseguró el centroamericano, quien busca reunirse con su abuela en Houston y espera en el albergue su reunificación familiar, frente a cuyo personal fue entrevistado.

Dijo que también le gusta la poesía, por lo que ayer compartió uno de los poemas que ha escrito sobre su migrar: “En el camino sufrimos, pero al ver esos paisajes y ciudades ese sufrimiento se convierte en felicidad un instante, recuerdo que me invade por tu ausencia, lo más duro que hay, pero siempre nos llenamos de valor y de valentía. Y para todos esos viajeros: no se les llama inmigrantes, se les llama soñadores”.

“Que tengan mucha suerte, si llegan a la primera está bien, pero aquellos que cayeron en migración les puedo decir algo que yo siempre me digo: no es una derrota, es sólo una lección de vida. A veces nosotros aprendemos más de los fracasos que de las victorias”, deseó a otros menores que van en el camino hacia Estados Unidos.

Marlon, de 15 años, también participó en la inauguración de “Huellas de Colores en el Desierto”, creadas por menores provenientes de países como El Salvador, Guatemala, Honduras y algunos estados de México.

“Muchos de nosotros intentamos llegar a Estados Unidos, también algunos cruzan el río Bravo, en donde muchos jóvenes han perdido la vida”, compartió al pedirle a los asistentes a la exposición que no sólo vean las obras, sino que vean lo que hay detrás de ellas: “niños y adolescentes que llegaron hasta aquí con una mochila llena de sueños y esperanzas”.

El guatemalteco dijo esperar que mejore el proceso migratorio en México para que los chapines como él y los que provienen de otros países puedan cumplir sus sueños, pidió frente a las autoridades municipales y a representantes de organizaciones sociales.