Ciudad Juárez.- A 12 años de peregrinar en busca de su hija Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, Anita Cuéllar pidió a la comunidad que no sea ciega ni sorda a su dolor y que si alguien tiene información sobre su paradero lo comunique a las autoridades.

Con una progresión de edad del rostro de su hija, desaparecida el 7 de julio de 2011, la madre juarense acudió ayer a misa a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe para pedir a Dios poder encontrarla, y luego pegó sus pesquisas alrededor de la Plaza de Armas de Ciudad Juárez.

“Si alguien la ha visto, si alguien la conoce, si alguien tiene algún dato, si alguien sabe qué pasó con ella, pues que lo haga saber, que vea; ya son 12 años de dolor, de angustia, de desesperación, 12 años en los que ella pudiera estar mal y alguien la puede salvar con el solo hecho de denunciar si en este momento sabe en dónde está o qué pasó con ella”, pidió.

Jessi, como le llama su mamá de cariño, tenía 16 años de edad e ingresaría en agosto de ese mismo año al quinto semestre de preparatoria en la escuela Río Grande, por lo que quería aprovechar las vacaciones para trabajar.

El jueves 7 de julio de 2011 salió de su casa (ubicada en la colonia López Mateos) para ir rumbo al Centro de la ciudad a buscar trabajo; sólo llevaba 15 pesos que ella misma le dio para el camión.

“Vean esos 12 años de dolor, de mi dolor, del dolor de la familia, de ese peregrinar por 12 años de su búsqueda y sin tener ninguna razón. Primeramente Dios que no tengan en su familia una situación igual, pero eso no nos ciega ni nos hace sordos a ver y escuchar el dolor ajeno. Y en este caso el rostro de mi hija ha sido a lo largo de 12 años visibilizado, no sean ciegos ni sordos a mi dolor”, suplicó la madre.

Dijo que después de 12 años, la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene ningún avance en la investigación sobre la ubicación de su hija, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda ofrece 200 mil pesos de recompensa a quien aporte información útil para localizarla, además de que en marzo realizaron la progresión de edad de su rostro.

“Es como está ahorita, a los 28 años”, dijo sobe la imagen en blanco y negro que aparece en las pesquisas, junto a una fotografía a los 16 años de edad.

Cuéllar reclamó que ella misma ha tenido que buscar a su hija, mientras que las autoridades tardaron más de 11 años buscando a una mujer de Gómez Palacio, Durango, quien tres semanas después de su desaparición acudió a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para informar que la había visto en aquella entidad.

Dijo que la mujer narró a las autoridades que el 17 de julio, diez días después de que desapareció, la vio llorando en un hotel y la llevó a su casa unos días. La mujer narró entonces a las autoridades que la mujer a la que vio llorar en la puerta de la habitación de un hotel le dijo que se llamaba Ivonne, y que había sido abandonada en un hotel por el chofer de un tráiler, quien la había ido a dejar allá.

De acuerdo con la testigo, visitó Ciudad Juárez y vio las pesquisas de Jessica, y la reconoció, por lo que acudió ante las autoridades, quienes no le dieron seguimiento al caso y después comenzaron a buscarla, hasta que este año volvieron a encontrarla, pero les dijo que “ya ni se acuerda”.

“No tenían que haberla dejado ir, ella misma había acudido a la Fiscalía, pero luego duraron buscándola más de once años y apenas este año la encontraron y dijo que ya ni se acuerda”, reclamó la mamá.

Si usted tiene información sobre el paradero de Jessica Ivonne, puede comunicarse a la Comisión Estatal de Búsqueda al teléfono (656) 629-3300, extensión 56923 o 56924, o llamar al número de emergencias 911.