/ Misael Maynez Cano

Ciudad Juárez— “Entiendo y comparo tu enojo, tu frustración con los partidos con el gobierno con los políticos, sientes que el gobierno no te representa y trabaja para proyectos ajenos a los tuyos. No se vale venir aquí a prometer a los juarenses, a los juarenses nos han prometido siempre y nunca nos han cumplido. Hoy más que nunca debemos votar por proyectos no por partidos”, dijo Misael Maynez Cano, candidato a la presidencia por Redes Sociales Progresistas.