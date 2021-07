‘No se recibirá ciclovía si afecta movilidad’

Ciudad Juárez— El Municipio no recibirá las obras de la ciclovía que realiza el Estado si no atiende a las observaciones que hizo la Dirección de Desarrollo Urbano, como cancelarla en algunos tramos de la Insurgentes, declaró el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

“Hay lugares donde de plano no se aprobó y en donde no se haya aprobado vamos a solicitarle al Estado que no solamente cancele esas partes de ciclovía, si no que regrese al estado anterior la vialidad, y otras en donde se están presentando modificaciones que está revisando Desarrollo Urbano del Municipio para ver la viabilidad. Vamos a ser muy prácticos en esto”, afirmó. Aseguró que algunas de las observaciones que se han hecho son de los trabajos en la avenida Insurgentes, y en la 5 de Mayo.

“No tiene ningún sesgo político de ninguna forma, al contrario, creemos que la gran mayoría de las obras que están en construcción será de beneficio para los juarenses cuando queden terminadas, pero donde no se pueda técnicamente vamos a precisar por qué no, no es un tema discrecional, es un tema técnico de movilidad, donde participan el IMIP y Desarrollo Urbano”, subrayó Cabada.

Reiteró que el Ayuntamiento no va a recibir ninguna obra del Estado que no se haya autorizado por las dependencias municipales.

El Municipio presentó anteriormente al Estado una serie de observaciones de la ciclovía que se construye en la zona Centro, Heroico Colegio Militar y Pronaf, se informó.

En la Insurgentes se determinaron dos posibilidades para adaptar la ciclorruta: una es dejar dos carriles para los autos en cada cuerpo, pero los comercios que están sobre la avenida van a perder los cajones de estacionamiento, y la otra es dejar esos espacios y eliminar un carril de circulación, indicó anteriormente el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

Dijo que aunque la obra ya está ejecutada en esa vía, el Municipio propuso cambiarla a otra arteria.

