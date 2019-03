No se ha avanzado mucho en caso Matsumoto: Cabada

Encabezan Cabada y Realivázquez honras fúnebres de Matsumoto

Víctor Valdovinos

El Diario de Nuevo Casas Grandes | 15:15hrs.

El director de la SSPM de Juárez le pidió perdón al comandante asesinado 'porque la jurisdicción no me alcanza hasta acá, porque ahora sí me tienen atado de las manos'