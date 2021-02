Archivo / El Diario de Juárez / Migrantes en el puente de la Zona Centro

Ciudad Juárez— Hasta ayer, el Gobierno de Joe Biden no había dado a conocer el nuevo sistema migratorio, por lo que la organización HIAS México exhortó a las personas que no se dejen engañar y crucen la frontera.

“Es muy importante que no se dejen engañar, que no crean en rumores y que esperen a que la información oficial sea dada a conocer, es falso que ustedes tengan que viajar a una determinada frontera, es falso que tengan que ingresar a algún albergue o campamento o que tengan que hacer algún trámite o proporcionar información a alguna persona. No hay información oficial todavía al respecto”, alertó Rocío Meléndez, gerente legal de HIAS México, a través de las redes sociales de la organización.

Esto, mientras que migrantes centroamericanos continúan llegando a Ciudad Juárez, generalmente acompañados de un hijo menor, engañados por los “guías”, “coyotes” o “polleros”, como se conoce a los traficantes de personas, que les hacen creer que sólo deben entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza para obtener el asilo político en Estados Unidos, y que acompañados de un menor es más fácil obtener el beneficio migratorio.

Éste fue el caso de una guatemalteca, quien aseguró haber llegado con un grupo de migrantes que viajó por más de 20 días por México hasta llegar a esta frontera, donde sólo les pidieron cruzar el río internacional para alcanzar el llamado “sueño americano”. Sin embargo, tras ser detenidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza les informaron que actualmente no hay asilo político en su país y en dos horas los regresaron a México, narró quien aseguró tener hambre, frío y no saber qué hacer en esta frontera junto a su hijo de 13 años.

Esperan nuevo plan migratorio

Se espera que mañana martes el presidente Biden dé a conocer el nuevo plan migratorio e informe qué pasará con quienes desean solicitar asilo político en su país, así como con quienes ya tienen un proceso, el cual esperan desde México, a donde fueron retornados como parte del programa “Quédate en México” o “Permanecer en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, hasta los migrantes que cruzaban a Estados Unidos eran expulsados del país de manera exprés, sin la oportunidad de solicitar asilo político, bajo el llamado Título 42, de la Ley de Salud de Estados Unidos, el cual comenzó a operar el 20 de marzo del año pasado bajo órdenes del expresidente Donald Trump.

“Eso significa que hasta el día de hoy no hay información oficial por parte del Gobierno de los Estados Unidos sobre lo que pueden o deben hacer las personas bajo MPP que están esperando su proceso aquí en México”, informó la abogada juarense.