‘No sé cómo hacerle ahora’

Ciudad Juárez.- La vida de Lluvia Selene se volvió aún más complicada luego de que la silla de ruedas que utilizaban para movilizarla fue robada del exterior de su domicilio.

Lluvia era una pequeña activa y muy traviesa, pero a los 10 años cambió totalmente su vida ya que sufrió un accidente que dio origen a un coágulo que se alojó en su cerebro y bloqueó funciones motoras, causándole retraso psicomotor con crisis convulsiva.

Médicos que brindaron atención a Lluvia aseguraron que la pequeña no sería capaz de volver a caminar jamás por lo que la sentenciaron a usar silla de ruedas; incluso dictaminaron que su esperanza de vida no superaría otros dos años.

Al día de hoy, y 12 años después de la sentencia médica, ella es una mujer de 22 que no obstante a sus limitaciones, ha logrado sobrevivir y brindar gran sonrisa a quienes acuden a visitarla, darles un tierno saludo de mano e incluso realizar algunas manualidades para regalarlas con gran amor a su mami.

Rosa Isela ha logrado avances significativos en la salud de su descendiente, uno de los cuales, que lograra tragar su propia saliva.

Pero hay otros síntomas que sólo pueden ser atendidos con tratamientos clínicos especializados, tales como la epilepsia, la cual es activada fácilmente por ruidos fuertes y es capaz de quitarle la vida si no se brindan los primeros auxilios, que consisten básicamente en que la víctima esté recostada de lado y lejos de objetos duros o filosos que puedan causar daño.

Algunas veces, la falta de los anticonvulsivos orillan a que Lluvia reciba únicamente media pastilla, sin embargo, ésta la deja más sensible a la crisis.

“Ahorita en la mañana pasó una moto, le dio recio y ella despertó, pero cuando lo hizo únicamente dijo ‘mami’ y empezó a temblar, pero sí estuvo muy feo y ahorita que estoy viendo su ojito, lo trae muy rojo”, relató su madre con la voz entrecortada.

Pese al derrame derivado de la convulsión, los ojos de Lluvia Selene brillan con intensidad cuando relató que ama dibujar estrellitas, colorear y también escuchar la banda, especialmente a Julión Álvarez.

Su gran brillo ocular fue opacado de manera inmediata luego de observar a su madre y aseguró con palabras hiladas con dificultad, que quiere apoyarla en la venta de cacahuates en la ruta.

Y es que Rosa Isela Lucero, madre de Lluvia, fue orillada a renunciar a su empleo de limpieza en Plaza de las Américas, esto debido a que la cuidadora renunció por el temor a que la joven perdiera la vida debido a las intensas convulsiones que sufre al escuchar ruidos estruendosos.

“Me la cuidaba una muchacha de aquí, pero con esos eventos que yo le digo que son los cohetes (ruidos), se empezaba a convulsionar constantemente, más seguido y como que a ella le daba más miedo y se ponía más nerviosa”.

La mujer quedó desempleada ya que no consideraba prudente el pedir permisos constantes para salir y dar atención a su hija, derivado de la falta de alguien que cuidara a su hija.

“No sé cómo hacerle ahora; se me hace más difícil porque está más grandecita y me da miedo dejarla sola”, relató la madre cuyas lágrimas se asomaban al relatar lo complicado de su situación.

Por otra parte recordó que hace algunos meses, sujetos derribaron la puerta y entraron al domicilio para robar electrodomésticos mientras ellas dormían, y aunque una vecina les regaló un abanico y una estufa, este robo no fue el que complicó la vida de ambas.

Durante la tarde del martes, Rosa se dispuso a lavar el dispositivo ortopédico ya que se mancha regularmente de pequeños restos de heces y orines que se escapan de los pañales.

Al concluir la labor, la silla fue puesta a secar bajo el sol en el patio, el cual está habilitado con una gran rampa con al menos 10 metros de longitud.

Pese a las bardas perimetrales y a la reja de dos metros de altura que resguarda al domicilio, sujetos irrumpieron de nueva cuenta, pero en esta ocasión tomaron la silla recién lavada, la cual, hasta estos momentos no ha podido ser recuperada.

Fue un familiar que se tocó el corazón y les prestó su silla de ruedas por un par de días, sin embargo, ésta será requerida a la brevedad por el dueño.

Luego del diagnóstico médico, Rosa Isela quedó sola con sus 4 hijos ya que su esposo abandonó a la familia, situación que la ha hecho pensar en comenzar a vender dulces en un puesto, con lo que podría adquirir ingresos y no descuidar a Lluvia.

“Si se me pone malita no sabría a dónde llevarla, pues él no quiere ayudarme con nada y como ahora, voy a poner frijolitos a cocer, pero se me hace todo muy difícil”, aseguró la mujer de 49 años con la voz cortada por el llanto de la impotencia.

Primeros años de dificultad

Durante los primeros años del padecimiento la jovencita se mantenía en estado totalmente rígido; era incapaz de doblar y desdoblar sus manos, pero la insistencia de su madre logró que fuera capaz de hacer algunas acciones motoras, incluso esbozar frases sencillas.

Otro factor de gran ayuda fue la delfinoterapia, ya que gracias a ésta logró un significativo avance en su desarrollo motriz, sin embargo, fue imposible continuar ya que cada sesión tenía un costo de 2 mil 500 pesos.

Las necesidades de lluvia

Hoy, Lluvia requiere ayuda de la ciudadanía, ya que la silla que necesita es del número 20, pero además, la joven utiliza 8 pañales de cinta en talla XL diarios; pastillas clonazepam, carbamazepina, feitoína y valproato de magnesio, que se tienen que adquirir con propios recursos pues ya no cuentan con seguro de gastos médicos.

Entre los gastos cotidianos en la casa, requieren de guantes de látex y toallas húmedas, ya que pese a su alimentación rica en fibra, la madre tiene que estimular la defecación mediante masaje rectal.

Rosa Isela tiene complicaciones para encontrar trabajo debido a la condición de su hija; ya que el personal capacitado para su manejo es un gasto que no logra solventar, por eso requiere gran apoyo de los juarenses, quienes pueden comunicarse al teléfono 656-506-8602.

Lluvia estudió hasta segundo año de secundaria, sin embargo, ya no pudo concluir sus estudios debido a las complicaciones del transporte en la ciudad, pues para trasladarse hasta la secundaria, era necesario hacer uso del transporte público, el cual no está adaptado para ser utilizado por personas en silla de ruedas.

“Ya para llevarla tenía que llegar arriba a la Puerto de Palos, tomar la Tierra Nueva, echármela aquí (a los hombros) y subir la silla y pues sí era bien pesado; había veces que gente ni se paraba a darme el asiento, entonces tenía que agarrarme y sosteniéndola”, reveló.

El crecimiento de la jovencita ha sido un factor determinante para su manejo, ya que su peso ha causado problemas en la espalda de su madre, la cual fue operada por desvío en las vértebras.

“La verdad sí está bien pesada; hay veces que se me ha caído de la cama y tengo que hablarle a mi vecino”, aseguró la consternada madre que desea controlar su peso pues debido a la carencia de movimiento, Lluvia ha presentado algunas llagas.

Lluvia tiene dieta con alto contenido en fibra, que no ha sido dictaminada por algún nutriólogo, sin embargo, ella sueña con poder comerse una gran hamburguesa de pollo.