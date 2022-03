No recibirá Municipio obras inconclusas

Hasta no terminar y poner en funcionamiento las obras que actualmente desarrolla Gobierno del Estado en la ciudad el Municipio iniciará el proceso de recepción de los trabajos, dijo el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

“Estamos generando el dato de cuántas y cuáles obras pueden ser recibidas. Hasta el momento no tenemos el número exacto, pero sí faltan algunas, y no podemos iniciar el proceso de recepción mientras no tengamos claridad al menos de las más grandes, como la BRT-2”, comentó.

PUBLICIDAD

El funcionario destacó que se ha establecido una buena coordinación con el Estado para evitar lo más posible errores dentro de la construcción y que pudieran retrasar aún más la entrega formal de los trabajos.

“No podemos recibir hasta que no se terminen; hay partes que aún no están concluidas y estamos en ese proceso. Hay una buena coordinación y hasta el momento se ha tenido una buena reacción por parte del Estado, quienes son los que tienen la obligación de ver cómo se desarrolla esa obra (BRT-2) y muchas más”, agregó.

Respecto a si ha habido acercamientos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para analizar la construcción de la nueva sede de la corporación en Ciudad Juárez, Ortiz Orpinel indicó que aunque ha habido diálogo entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la gobernadora María Eugenia Campos Galván, hasta el momento no hay una petición formal de la SSPE, sin embargo, aseguró que el Municipio está en disposición de apoyar en lo que se pueda requerir.

Aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) ha iniciado los trámites de recepción de casi 19 estaciones de BRT-2 para dar paso a la fase preoperativa del servicio de transporte e instalación de los sistemas de recaudo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) explicó que el plazo convenido con Fonadin-Banobras para concluir todas las obras relacionadas con la segunda troncal vence el próximo 14 de septiembre, incluyendo las de reciente adición como las estaciones del par vial Vicente Guerrero.

A 19 meses de haber iniciado los trabajos para la adecuación de la segunda ruta troncal en esta frontera, los juarenses siguen sorteando no sólo la reducción de carriles en la principal avenida de la ciudad por la construcción de estaciones, sino también por la inoperatividad de semáforos y la falta de vías alternas que les permitan acortar sus tiempos de traslado, problema que podría extenderse hasta finales de marzo del presente año.

De acuerdo con el archivo periodístico, los primeros cinco tramos de la llamada BRT-2 iniciaron de manera formal el 13 de julio del 2020, abarcando desde la calle Costa de Marfil hasta Rosa María Fuentes, por toda la avenida Tecnológico, así como desde avenida Del Charro hasta De las Américas, a lo largo de la Paseo Triunfo de la República; mientras que puntos como la curva de San Lorenzo y la zona cercana al aeropuerto llevan siendo intervenidas desde hace aproximadamente 14 meses.

En total, la segunda ruta troncal contempló la construcción de 34 estaciones, así como tres terminales alimentadoras (Helio, Aeropuerto y La Cuesta) y un patio de resguardo de unidades, según información de SCOP.

De acuerdo con cifras oficiales, la inversión del proyecto fue de 997 millones de pesos, para los cuales Fonadin aportó 386 millones de pesos, 250 mdp fueron aportados por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos y $361 millones fueron destinados por Gobierno del Estado.

elara@redaccion.diario.com.mx