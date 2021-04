‘No quiero volverte a ver’, deja mensaje con una bala y destruye auto

El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Policías municipales se movilizaron hasta la colonia 16 de Septiembre, en el poniente de la ciudad, tras recibir un reporte de detonaciones de arma de fuego y una persona asesinada, pero al llegar al lugar se encontraron con una situación distinta, reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Hasta las calles, Islas Samoa y Puerto Guaymas, acudieron agentes preventivos a bordo de cuatro patrullas del Distrito Centro, quienes encontraron un vehículo estacionado y con un mensaje -aparentemente escrito a mano por una mujer- en uno de los asientos.

"No quiero volverte a ver y no te me acerques" es lo que presuntamente estaba escrito en el papel, comentó un agente preventivo.

En la revisión al automóvil Scion azul, los agentes encontraron además una bala, perforaciones a los cristales de las puertas delanteras causadas por dos piedras que se hallaron en los asientos.

El propietario del auto estuvo dialogando con los uniformados y policías de investigación, quienes se retiraron del lugar tras varios minutos.