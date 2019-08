Ciudad Juárez— Fernando Motta Allen, auxiliar de la comisión para el proceso interno en Juárez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó que exista un acuerdo para que personas que no se encuentran en el padrón de militantes voten.

"De acuerdo a la directriz nacional no pueden votar si no están en el padrón de militantes, solamente los presidentes o secretarios de casilla pueden hacerlo en caso de no aparecer en la lista", explicó.

Roberto Morales, representante del candidato Alejandro Moreno en el distrito 08 local, aseguró que existe un acuerdo junto con el representante de la candidata Ivonne Ortega en el distrito 08 local, Héctor Salazar, de que todos los priistas votaran con su credencial de elector a pesar de que no se encuentren en el padrón, todos tienen que votar.

Por su parte, Hector Salazar, representante de la candidata Ivonne Ortega, negó que haya existido tal acuerdo y acusó la existencia de casillas con hasta 30 boletas sembradas en diferentes partes de la ciudad a favor del candidato Alejandro Moreno.