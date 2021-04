No pueden seguir destruyendo Juárez: Fuentes

Ciudad Juárez— Minutos después de la 5:00 de la tarde, Adriana Fuentes Téllez fue liberada ayer por la Fiscalía de Justicia del Estado y en una ambulancia fue trasladada a recibir atención médica a un hospital privado debido a que resultó lastimada durante la detención con uso de violencia que realizaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

A su salida, la candidata por el PRI a la Presidencia municipal informó que junto con ella fueron liberadas las otras 10 personas detenidas violentamente por oponerse a los trabajos de construcción de la pretroncal en el bulevar Gómez Morín.

Anunció que presentará una denuncia por los hechos y además que continuarán con acciones de resistencia, pues están pidiendo que se paren los trabajos en la Gómez Morín y que el Gobierno del Estado establezca mesas de diálogos, ya que no todos los comerciantes de esta zona están de acuerdo en las obras como lo señaló Alejandra de la Vega, la subsecretaria ejecutiva de Gabinete en la frontera.

“No es posible cómo los trata la CES por esa arbitrariedad que nos hicieron esta mañana; les comento que salgo con collarín, estoy muy lastimada de mi brazo derecho, también del brazo izquierdo, de mi antebrazo y una de mis piernas, ya que tengo cirugía de cervicales; sin embargo, por los golpes que me dieron y me arrastraron me lastimé muchísimo y traigo mucho dolor en cuello y en la espalda baja”, expresó al ser liberada.

Fuentes Téllez dijo que ellos nunca golpearon a nadie, nunca insultaron a nadie, “y lo que queremos decir es que ‘no pueden seguir destruyendo Ciudad Juárez’ y por eso lucha y esas manifestaciones pacíficas”.

“Voy a hacer una denuncia por lo que nos hicieron físicamente y verbalmente. A mí en lo personal cuando me suben a la camioneta no sé el número que llevaba y se subió una de la señora, no puedo decir el nombre de las personas que me agredieron porque ninguno trae nombre”, dijo.

“Sí puedo decir que la Policía me agachó, me siguió apretando las esposas y pese a que le decía que parara porque me dolía mucho la mano y traía dolor, me dijo: ‘aguántese y siga agachada’”, señaló.

Fuentes Téllez dijo que “en el Gobierno del Estado hay misoginia”, ya que en los videos se puede ver que a las que la agredieron son mujeres.

La candidata salió por su propio pie de la Fiscalía y después fue subida a una ambulancia que la esperaba en el estacionamiento para ser traslada a un hospital privado.

Aurora Máynez, suplente de Adriana Fuentes, informó que su compañera de fórmula será valorada por los doctores, ya que se encuentra muy lastimada, y aunque le dijeron en la Fiscalía que se podía ir, decidió quedarse hasta que saliera cada uno de los demás detenidos.

Anunció que harán una valoración de la situación para presentar una denuncia contra quienes resulten responsables y además se reunirán para poner en marcha más acciones de resistencia.

En el exterior de la Fiscalía se encontraba un grupo de simpatizantes, quienes formaron dos líneas para recibir a Fuentes Téllez y darle su apoyo.

Las personas portaban cartulinas con mensajes de apoyo a la candidata y además de reclamo a Gobierno del Estado por lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza y violación al derecho de manifestarse.