No puede mover ni una sola piedra: abogado

Ciudad Juárez— Mientras permanezca vigente la suspensión otorgada por el juez del Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua el jueves de la semana pasada, la empresa Samalayuca Cobre, S.A. de C.V., financiada por la empresa canadiense VVC Exploration Corporation, “no puede mover ni una sola piedra”, señaló el abogado Gerardo Carrasco director jurídico de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desde el 24 de febrero de 2020, MCCI y un grupo de ambientalistas y habitantes de la zona presentaron ante el Juzgado la evidencia para demostrar que el proyecto minero contaminará el sistema hidrológico de la región, pondrá en peligro a 258 especies de plantas y 158 especies animales protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, y afectará el contexto arqueológico, histórico y cultural de la zona, como son las pinturas rupestres, restos cerámicos y líticos de los años 1000 a 1500 después de Cristo y vestigios precolombinos.

“El amparo fue admitido, el juez negó la suspensión provisional y nosotros impugnamos esa negativa de suspensión provisional a través de un recurso de queja, pero con la pandemia prácticamente se congeló un año el asunto y en enero de este año se reanuda el procedimiento y quien resuelve la impugnación es un tribunal colegiado; nos dan la razón, obligan al juez a que concediera la suspensión provisional y esa sale hace como un par de semanas”, explicó el abogado.

Dijo que después de dicha suspensión, el pasado jueves un juez decidió otorgar la “suspensión definitiva” de la construcción de la mina, la cual persistirá hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Sin embargo, la empresa minera todavía puede meter un recurso de revisión, por lo que podría tratarse de un juicio de años, dijo el abogado.

Carrasco recordó que a mediados en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió otorgar los permisos para realizar los trabajos en la mina; sin embargo, la semana pasada el juez ordenó suspender la totalidad de los permisos ambientales otorgados, incluyendo el cambio de uso de suelo otorgado por el Gobierno federal, con lo cual “no se puede mover ni una sola piedra en el terreno donde están planeando la construcción de la mina”.

“Esa orden judicial significa que si alguna de las personas que participan en el proyecto, ya sea autoridades o ya sea personas de la empresa, tratan de desobedecer esta orden judicial, nosotros podemos promover procedimientos de carácter criminal para tratar de evidenciar la comisión de un delito y pueden estas personas enfrentar cárcel de hasta nueve años, en caso de que no respeten esta orden judicial otorgada”, destacó.

El abogado también explicó que el proceso jurídico apenas comienza, pero lo urgente era conseguir la suspensión de los trabajos de extracción de cobre, ya que el juicio podría durar años y si no hay suspensión no serviría de nada la sentencia, ya que para entonces ya estaría devastado el medio ambiente.

“Aquí la ventaja es que sí logramos obtener la suspensión desde el principio, y esta suspensión dura hasta que termina el proceso, y las autoridades tienen que contestar la demanda a través de lo que se conoce como un informe justificado. La empresa también tiene que defender la construcción de la mina. Y aquí dependerá de quien logre demostrar en el juicio que realmente los permisos otorgados violan la normatividad ambiental correspondiente y pues quien logre demostrar gana el asunto”, detalló.

Sí se logra el fallo a favor, se logrará preservar un área de 60 mil hectáreas en la sierra de Juárez, destacó el director jurídico de MCCI.

Dijo que el juicio puede durar un año, pero tiene casos más sencillos que han durado al menos tres años, por lo cual estimó que el caso de la mina tardará al menos entre dos y tres años.

Mientras tanto los “no pueden meter herramienta, no pueden meter maquinaria, no pueden tocar los petrograbados, no pueden talar un solo árbol. Probablemente sí puede por ahí pasar algún científico a analizar la zona, pero no se puede afectar la tierra”, externó.

El pasado lunes, Javier Meléndez, presidente seccional de Samalayuca e impulsor del proyecto minero señaló que “el juicio va a continuar hasta que el juez declare la suspensión total o que no proceda, pero el proyecto ahí seguirá, legalmente cumple con todas las condiciones. No es la vía legal la que lo tiene suspendido, es la vía política. El proyecto funcionará dentro de un año o cinco años o no sé cuándo; lo que hicieron fue quitarle a la comunidad una posibilidad de desarrollo, suspenden ese proyecto pero tampoco le ofrecen nada a Samalayuca”.

Al respecto, el abogado dijo ayer que están a favor de la generación de empleos, pero no cuando se hace “en violación a la ley y en violación a los derechos humanos, y en algo que puede poner en riesgo el sistema hidrológico de todo el norte del Estado de Chihuahua. La generación de empleos y el crecimiento económico no puede ser a costa de los derechos humanos, punto. Y por eso mismo el juez decidió suspender el proyecto”, apuntó.