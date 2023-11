‘No puede Federación contener a migrantes’

El Gobierno federal no tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo el debido proceso con los migrantes extranjeros sin documentos en Ciudad Juárez, por lo que sólo les ofrece el albergue temporal de puertas abiertas, informó ayer el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

De acuerdo con el funcionario, el albergue temporal ubicado a un costado de los terrenos del Biblioavión funge como estancia provisional del INM, pero de puertas abiertas, por lo que no existen traslados al sur del país desde esta frontera.

A quienes son asegurados “se les da libertad porque el Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con una jurisprudencia, sólo tiene 36 horas para resolver el caso del migrante y no tenemos suficiente capacidad para atender esto con el debido proceso, toda vez que tienen que tener un abogado defensor de oficio federal, (y) defensoría de oficio federal no tiene esa capacidad de abogados”, explicó.

Dijo que no se cuenta con la suficiente capacidad debido al cierre de la estación temporal ubicada junto al puerto fronterizo Lerdo, en la cual el pasado 27 de marzo murieron 40 migrantes extranjeros y 27 más resultaron heridos en un incendio.

“Estamos en el albergue que tenemos instalado en colaboración con el Municipio con puertas abiertas y ha disminuido el flujo migratorio aquí en Ciudad Juárez, en un 30 por ciento, entonces esperamos que siga y nuestra preocupación es el tren, que empezaron a utilizar los migrantes como transporte y eso ha causado accidentes fatales”, comentó.

‘El tiempo que sea necesario’

Garduño Yáñez informó que el albergue, según datos del Municipio en su primer mes de operaciones recibió a más de 500 personas migrantes canalizadas por el INM o Grupo Beta, permanecerá en la ciudad “el tiempo que sea necesario”.

“Nosotros no tenemos ahorita estaciones migratorias, están cerradas hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determine la calificación de cada una de estas, ya va buen tiempo, pero ya no es responsabilidad de nosotros”, “teníamos una estación migratoria en donde fue el fatal accidente y por eso está cerrada, no esa sino 23 más, y la Comisión tendrá que determinar, pero pues ya llevamos también un buen tiempo que no han podido determinar”, señaló.