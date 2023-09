No proceden 30% de carpetas por violencia familiar

De 41 mil 870 carpetas de investigación por violencia familiar que ha abierto la Fiscalía de Distrito Zona Norte de 2017 a julio de 2023 en Juárez, 12 mil 309 o el 29.4 por ciento terminan en el no ejercicio de la acción penal, determinación a cargo del Ministerio Público (MP).

Esto significa que el MP, que representa el interés social en casos de persecución del delito ante los tribunales –de acuerdo con definiciones de la Organización de Estados de América–, decide con base en los antecedentes del caso que éste encuadra en uno de los nueve supuestos por los que no se puede seguir con la investigación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no se ejerza la acción penal en un caso existen nueve causales: que el hecho no se cometió, el hecho cometido no es un delito, la inocencia del inculpado es clara, el inculpado está exento de responsabilidad penal, no hay elementos suficientes para sostener la acusación, la acción penal prescribió, hay una reforma que eliminó el delito, murió el inculpado o el hecho se llevó en otro proceso penal.

Además de los casos de no ejercicio de la acción penal, mil 120 más fueron enviados a archivo temporal, también por decisión de los elementos de la Fiscalía, aunque sin una explicación aparente.

Sólo cinco casos han sido resueltos con mecanismos alternativos de justicia, y 3 mil 214 tuvieron proceso suspendido (aunque esa es determinación de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado).

El 41.2 por ciento de esos casi 42 mil casos de violencia familiar han terminado, pero la mayoría por determinaciones del Ministerio Público.

Mientras tanto, 21 mil 996 del total de casos se encuentran aún en investigación –aunque apenas 3 mil 052 corresponden a las carpetas registradas en 2023–, y sólo mil 497 (el 3.6 por ciento) han sido judicializados.

De las carpetas que ya pasaron el proceso de judicialización definido por la Fiscalía, han sido concluidas por el Tribunal 864 como sobreseimientos, y un total de 566 como sentencias, de las que 22 fueron absolutorias y el resto condenatorias, lo que muestra, según las estimaciones de Ficosec, un índice de impunidad de 58.8 por ciento y una tasa de condena de 96.1 por ciento.

Resalta además que de las 6 mil 448 carpetas registradas entre la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) de Zona Norte y la FDZN en 2017, el 87.9 por ciento no procedieron a la acción penal, porcentaje que en 2018 se fue al 71 por ciento, y en 2019 al 43 por ciento. (Diego Villa / El Diario)