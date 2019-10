No pierde el entusiasmo

Por querer ganarle el paso al tren para llegar más rápido a su domicilio luego de su trabajo como guardia de seguridad, Sergio Alpízar Hernández, de 54 años de edad, perdió la parte inferior de su pierna izquierda, y con ello su trabajo. Sin embargo, algo conservó: sus ánimos de salir adelante.

Tras meses de esfuerzo, ayer le fue entregada sin costo una prótesis inferior con la que pudo volver a caminar, como parte de la etapa final de un proyecto entre Club Rotario Juárez Oriente y Fundación del Empresariado Chihua-huense (Fechac), en que se entregaron 92 prótesis entre finales de 2018 y lo que va de 2019.

En entrevista, Alpízar Hernández narró que en junio de 2018, entre las calles Francisco Villa y Vicente Guerrero, en el Centro, se topó con el tren estacionado; agobiado tras su jornada laboral no quiso esperar y vio cómo las personas cruzaban entre los vagones. Al intentarlo, su pie quedó atrapado, y la maquinaria inició su marcha. Aunque no perdió su extremidad de inmediato, la herida se infectó y optó por la amputación.

“Los guardias hablaron por radio pero sí me presionó (el tren); en cuanto pude me eché a un lado. De todo me acuerdo, de ahí me llevaron, me pusieron 20 puntos pero se infectó y luego ya no pudieron salvarla (la pierna)”, dijo sostenido del barandal de apoyo para caminar de un negocio de prótesis ubicado entre 16 de Septiembre y Anáhuac, donde además de la suya, otras 10 prótesis inferiores se dieron a personas que por diabetes, trombosis y demás situaciones perdieron sus extremidades inferiores.





Aumentan las oportunidades

Narró que salió en noviembre del año pasado de su internamiento, y luego de eso no fue aceptado de nueva cuenta en la empresa de seguridad, por lo que aún en silla de ruedas se dedicó a ser parquero en un estacionamiento de un centro comercial. Pero, ahora que camina, buscará mejores oportunidades.

Gustavo Moye, médico miembro del Club Rotario Juárez Oriente, precisó que se reiniciarán labores para dentro de uno a dos años volver a implementar el programa, y seguir beneficiando a quien lo requiera.

En entregas anteriores, José María Ávila, secretario ejecutivo del referido Club Rotario, precisó que serían 69 las prótesis a entregar. No obstante, Héctor Juárez Ramos, director de Relaciones Publicas del club, precisó que se lograron conseguir apoyos extras para aumentar el número de prótesis entregadas: “Se consiguieron unas más porque estaban unas pendientes de algunos pacientes”, indicó. (Alejandro Vargas / El Diario)





[email protected]