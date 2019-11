‘No persiguen a nadie por delincuencia organizada’

“Se está tratando (judicialmente) igual a una persona que mata a alguien por algún problema de riña, que a una persona que mata por encargo de la delincuencia organizada”, dijo Isabel Sánchez Quirarte, presidenta de la Mesa de Seguridad.

Comentó que este organismo ciudadano “hace un reclamo fuerte para que se abran carpetas de investigación en Juárez por delincuencia organizada y para que se destrabe la Ley contra la Delincuencia Organizada que está atorada en el Senado”, dijo.

La Mesa de Seguridad sostuvo que al menos en el último año no se ha iniciado una sola carpeta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) donde se investigue el delito de delincuencia organizada en esta ciudad.

Lo anterior pese a que oficialmente se informó de dos divisiones internas en estructuras del crimen organizado que operan localmente y que dejaron un saldo estimado por la Fiscalía de 1 mil 66 víctimas de homicidio doloso en el último año.

Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que analiza la actuación de la Fiscalía General de la República, publicado por El Diario el pasado 10 de noviembre, menciona que desde el 2018 quedaron pendientes de investigar mil 696 averiguaciones previas, donde pudiera haber delitos como delincuencia organizada derivados de acusaciones por portación de armas o delitos contra la salud.

Otro informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, menciona que en el estado de Chihuahua, en el 2018 sólo se integró una indagatoria por delitos contra la salud.

El mismo fiscal general del Estado ha reconocido que no se está investigando este delito de delincuencia organizada y que cuando se detiene a un delincuente se le procesa únicamente por la portación de armas o drogas, sin embargo, no se inicia otra investigación y de esa manera estas personas alcanzan su libertad a la brevedad y vuelven a delinquir, según comentó.

La delegación de la FGR se informó que en su organigrama no se incluye alguna unidad que investigue la delincuencia organizada. Esto porque no desean exponer a su personal, no cuenta con agentes suficientes y para evitar la fuga de información y “no poner en peligro las operaciones”.

La dependencia federal dio a conocer que estos casos los investiga la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con sede en la Ciudad de México.

Jorge Nava López, fiscal Zona Norte, aseguró que “nosotros hemos generado vistas de algunas carpetas de investigación, sobre todo por homicidios dolosos que se encuentran vinculados entre sí y que obviamente se ha logrado establecer, mediante investigaciones de inteligencia, que corresponde a una estructura delictiva, con una distribución de funciones”.

Agregó que “en base a ello es que se han dado las vistas correspondientes (a la FGR), pero nosotros desconocemos si la propia Fiscalía federal, ha aperturado alguna investigación, a parte de las vistas que se han dado por parte de la Fiscalía de Distrito”.

Pero de acuerdo con la Mesa de Seguridad, no hay antecedentes oficiales de que aquí se investigue la delincuencia organizada, al menos desde el 2018.

Aunado a lo anterior, se anticipan problemas de recursos humanos en la delegación de la FGR, dijo, Isabel Sánchez Quirarte, dirigente del organismo ciudadano.

“Va a tener un problema de personal más fuerte el año que entra”, dijo al contar con información de que tendrá recortes en la FGR de Chihuahua.

“Hemos estado platicando con ellos; lamentablemente con los recortes que va a ver el año que entra va haber una fiscalía (federal) que va estar disminuida…vemos preocupantemente que en Juárez no hay carpetas de delincuencia organizada y no podemos tratar igual a una persona que cometió un homicidio por imprudencia que a una persona que es perteneciente al crimen organizado, pero mientras no se abran las carpetas de delincuencia organizada se están tratando igual”, expuso.