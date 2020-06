´No participé en la protesta´

El diputado local por Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, se desvinculó de la manifestación en el Centro de la ciudad que provocó daños en los monumentos del sector la tarde del pasado jueves, luego de que fue identificado tratando de pagar una multa vial de un grupo de protestantes.

“No participé en la organización de la manifestación ni fui porque no supe, aunque si hubiera sabido, hubiera ido.

No estoy atrás de ningún grupo o colectivo para que ellos ejerzan sus derechos, no necesito organizarlos, cada vez que se manifiestan los jóvenes se enoja el presidente”, aclaró.

En redes sociales circula un video de la página de Facebook de Ciudadano Protesta en el que se puede ver al legislador junto con un grupo de mujeres encapuchadas que dijeron identificarse con el grupo Hijas de su Maquilera Madre, discutiendo con agentes viales, luego de que detuvieron el vehículo en el que viajaban las mujeres por no contar con documentos ni licencia para conducir.

“Lo que sucede es que cuando ellas llegaron a su casa por la calle Colombia, estaban muy asustadas porque después de la manifestación las seguía una unidad de ministeriales y no se querían bajar del vehículo, ellas me llaman y me dicen que tienen miedo de que las vayan a detener.

En función de esa llamada, me doy cuenta que las unidades eran de Vialidad, es necesario que yo me acerque porque no había una acción contra ellas y es cuando me acerco, cuando llego les digo que no corren riesgo”, relató el legislador.