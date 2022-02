No pararon obras por frío: SCOP

Ciudad Juárez.- Aun cuando durante esta semana la ciudad registró temperaturas de hasta -7ºc con caída de nieve, las construcciones que desarrolla Gobierno del Estado en Juárez no reportaron afectaciones que pudieran retrasar su entrega, según dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

De acuerdo con el director de Obras Públicas del Estado, Enrique Medrano Mendoza, hasta la tarde de ayer la dependencia no contaba con reporte de daños ocasionados por la caída de nieve y congelamiento de vialidades, por lo que los trabajos continúan según el calendario.

“No hemos tenido problemas en los frentes de obra. A pesar de que en la mayoría hay instalaciones hidrosanitarias, no se presentaron daños, todo se encuentra debidamente protegido y todo lo instalado sigue en buenas condiciones. Lo que se está haciendo es un trabajo de retroalimentación, pero no hay algo que retrase las entregas”.

Entre las obras más representativas a cargo de la SCOP en Ciudad Juárez destaca la construcción de las estaciones y carril confinado para el sistema de transporte Bravobús sobre las vialidades Tecnológico, Paseo Triunfo de la República, 16 de Septiembre y Gómez Morín, donde al menos el tramo comprendido desde el aeropuerto hasta De las Américas reporta un avance superior al 90 por ciento, mientras que en Gómez Morín el progreso está por arriba del 80 por ciento.

Otro de los proyectos que supervisa la dependencia en esta frontera es la construcción del cuerpo oriente del paso elevado en avenida De las Torres y bulevar Zaragoza, que hasta el momento reporta un avance de apenas el 62 por ciento. De acuerdo con estimaciones de Obras Públicas, se espera que los proyectos antes mencionados concluyan obra civil a más tardar en marzo del 2022, para posteriormente detallar.

Durante la noche del pasado miércoles, se registró en Juárez la caída de nieve por encima de las dos pulgadas, lo que provocó una serie de afectaciones la mañana del jueves debido a la presencia de hielo en la cinta asfáltica de varias vialidades de la ciudad, generando el cierre temporal de pasos inferiores y puentes, así como la suspensión de clases presenciales en algunas instituciones.

