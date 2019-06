No nos tomaron en cuenta: transportistas

Los pasos elevados y a desnivel que el Gobierno del Estado planea construir en la avenida De las Torres con fondos del Fidecomiso de Puentes Internacionales excluyen al sector de los transportistas, lo que podría afectar la llegada de nuevas inversiones de empresas maquiladoras, aseguró Manuel Sotelo Suárez, presidente de la asociación que los agremia.

A lo largo de esta vialidad que conecta la ciudad de sur a norte se pretende construir dos puentes y cuatro pasos deprimidos, con una inversión de 430 millones de pesos.

El líder empresarial dijo que la altura contemplada es de apenas 4 metros, solamente para el uso de vehículos y no de 5.5 para que los camiones de carga también puedan transitar por ellos, como se establece en los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sotelo explicó que la movilidad es un punto importante a la hora de tomar decisiones para invertir en una ciudad por parte de empresas maquiladoras, quienes evalúan si se cuenta con avenidas adecuadas por las que pueden transportar sus mercancías.

“Lo que ellos quieren (los integrantes del fidecomiso) es que los carros se vayan por arriba y los camiones por las laterales, con todos los semáforos, no nos toman en cuenta para ese proyecto, sólo lo hacen y creemos que en un futuro eso le va a costar a la industria porque Las Torres es una de las pocas avenidas que tenemos de sur a norte en la ciudad para trasladar mercancías”, expresó.

Debido a ello presentó una carta como consejero representante de la sociedad civil en ese fidecomiso dirigida al gobernador del estado, para manifestar su posición y preocupación.

Afirmó que la justificación de la construcción es porque los expertos en urbanismo así lo manifestaron y por la falta de presupuesto para hacerlos más altos.

“Quizá son expertos en urbanismo, pero no en economía ni en industria”, recalcó.

“Si no nos quieren dejar usar esos puentes ahorita, no importa que no lo hagan, pero que se construyan de esa altura para en un futuro, cuando llegue otra administración, nos den permiso de usarlos, porque va a salir más caro volverlos a hacer”, agregó.





