No multarán por circular con placas viejas

La Coordinación de Seguridad Vial no multará a los vehículos que porten las placas viejas a partir de septiembre, aclaró el titular de esa corporación, César Tapia Martínez.

Dijo que los vehículos que sí serán sacados de circulación, son los de procedencia extranjera que no fueron registrados en el programa del Registro Público Vehicular (Repuve) una vez que concluya el programa.

“Ahí sí se tendrán que tomar otras medidas, ya que esta es una oportunidad que se está dando para que se regularicen todos los vehículos a parte de que el precio es una cantidad que pusieron no muy elevada, gracias al programa federal, pero en lo que respecta a quienes no traigan sus placas no vamos nosotros a multar por eso”, mencionó.

Dijo que la única sanción para los propietarios de vehículos que no realicen el replaqueo, es la elevación del costo por parte de Gobierno del Estado, sin embargo para el Municipio no existe motivo de sanción.

Dijo que en el caso de los carros ‘chuecos’, las multas empezarán a aplicarse hasta que concluya el programa, que según se ha mencionado, es el 20 de septiembre, aunque si hubiera una prórroga, esperarían a que esta terminara.

Arlin Vargas, vocera de Seguridad Vial dijo que se sigue otorgando los permisos de circulación a los vehículos que fueron registrados bajo este programa y que ya cuentan con el holograma y constancia de recepción de documentos.

Los requisitos que deben presentar son: constancia de recepción de información Repuve, holograma de Repuve (azul), licencia de conducir, engomado ecológico, credencial de elector, comprobante de domicilio y el aviso de privacidad, indicó.