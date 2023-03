No mostraron palenques ningún permiso

Ciudad Juárez.— Los dos palenques clausurados el sábado pasado no mostraron ningún permiso a la hora de la revisión, dijo el representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez.

“Se clausuraron porque no tienen los permisos, por las denuncias que había habido; de hecho me dijo el encargado de Gobernación que estaban las denuncias, se hizo la revisión, no contaban con ningún permiso, se clausura”, explicó.

Agregó que “para que pudieran reabrir, tendrían que pasar por todos los procedimientos que deben pasar por Protección Civil, por uso de suelo, gran parte de esos permisos los otorga el Gobierno municipal. Y luego ya solicitar un permiso de bebidas, que es lo que corresponde al Gobierno estatal, pero, de entrada, se hizo la operación en función de que no tienen permisos”.

“¿Qué permisos no tienen?”, se le cuestionó al servidor público estatal.

“Ahorita no tengo el dato, para no decirte algo equivocado, por lo pronto no tenían el permiso de venta de alcohol”, respondió.

Los dos palenques clausurados se denominan “El Camino”, ubicado sobre la calle Barranco Azul, muy cerca del Cereso 3, y “San Lorenzo”, situado sobre el eje vial Juan Gabriel.

En contraparte, Alejandro Jiménez, director de Gobernación, dijo todo lo contrario: “Hasta eso, cuentan con todos los permisos municipales”, y anticipó que, “si pagan la multa, se girará orden de reapertura”.

Hasta ayer, sin embargo, los propietarios no habían logrado convencer fehacientemente a las autoridades estatales de reabrir.

“Han mandado a los gestores, pero sigue el estira y afloja”, refirió.

De acuerdo con Gobernación, ambos palenques tienen una anuencia municipal que les permite vender cerveza. Sin embargo, no cuentan con una licencia de alcoholes para comercializar vinos y licores.

Eso no les impediría que paguen la multa y puedan reabrir, señaló. La sanción que se les impuso fue por no contar con una “opinión estatal” acerca de peleas de gallos. A “El Camino” se le multa también porque dentro se encontró una persona armada la noche del sábado pasado.

La multa que deberán cubrir ambos oscila entre 67 mil y 100 mil pesos, indicó.

Acerca del resto de la documentación, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio no emitió comentarios ayer, a pesar de que se le solicitaron.

La Dirección de Protección Civil municipal aseguró que sí tienen una licencia de uso de suelo y aunque seguramente sí tiene cajones de estacionamiento, los rebasa la asistencia.

Jiménez agregó que los palenques tienen que tramitar su permiso estatal, “es algo que en Ciudad Juárez se había omitido porque únicamente se amparaban con la documentación municipal”.

Y sostuvo que el tema trata de “no caer en controversias, sino usar el contexto para regularizar; no es capricho, está establecido en la ley”.

Ibáñez señaló que “para que puedan abrir, tendrían que pasar por todos los procedimientos que deben pasar, que gran parte de esos permisos los otorga el Gobierno municipal y luego solicitar un permiso de bebidas que es lo que corresponde al Gobierno estatal”.

“De entrada se hizo la clausura en función de que no tenían permiso de venta de bebidas y eso haría suponer que tampoco podrían tener el resto de los permisos”, dijo.

Ambos palenques están ubicados en zonas urbanas, pero Gobernación del Estado se dijo incompetente para sancionar esa situación.