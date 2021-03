‘No más obras que se queden a medias’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

El Municipio negociará con el Estado no abrir nuevos frentes de obra si existe la posibilidad de que no se terminen a tiempo, dijo ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Señaló que se debe garantizar que los trabajos concluyan antes de que finalice la administración estatal, en septiembre próximo.

Anotó que hay cosas que salen de la competencia del Municipio, “si en los análisis que estamos haciendo con Gobierno del Estado vemos que realmente alguna obra no tiene forma de terminarse, habremos de negociar con el Estado para evitar que se abra ese frente”.

Expresó que debe ser un especialista quien determine si los trabajos de la segunda ruta troncal van a concluir antes de septiembre, y por ello está buscando esa asesoría.

Agregó que esta semana se analizará la fecha en que se cerrará la avenida 16 de Septiembre, de la avenida De las Américas a la calle Oro, para las obras de la segunda ruta troncal.

“Seremos muy puntuales, no le meteremos ningún tipo de tufo distinto al técnico, al práctico, y me refiero a que en este tipo de cosas no puede haber participaciones políticas”, mencionó.

Añadió que las intervenciones políticas “lo único que hacen es enturbiar un tema que es muy sensible, muy delicado para los juarenses”.

Ante la inconformidad de ciudadanos por los trabajos de la segunda ruta troncal, expuso que no se trata de “descalificar por descalificar, ni sumarnos a una emoción que entiendo perfectamente bien de muchísimos juarenses, las molestias que han causado estas obras, pero también estoy seguro que al término de las mismas van a ser de gran beneficio para la ciudad”.

Dijo que al Municipio le preocupan las manifestaciones en contra de las obras, “pero debemos de ser responsables en este tema, más que un tema de emociones, tiene que ser un tema práctico que tenga que ver con especialistas, con expertos”.

“Me queda claro y lo digo con toda puntualidad, el gobernador está muy sensible ante este tema, o sea está escuchando realmente a los especialistas y yo estoy seguro, que le interesa tanto como a mí finalizar nuestra administración terminando nuestras obras”, declaró.

acastanon@redaccion.diario.com.mx