No llegó a Juárez y lo busca su familia

Cortesía

Ciudad Juárez— Familiares de un hombre extraviado solicitan la aportación ciudadana para localizarlo, ya que debieron tener contacto con él desde la madrugada de ayer, a su arribo a la ciudad.

La persona no localizada se llama Jorge Hernández Amaro, de 69 años de edad, quien, según se informó, se encontraba en la carretera Kino Sonora en dirección a Juárez la última vez que supieron de su paradero. La llegada a Juárez de este hombre se esperaba a la 1:00 a.m., de ayer, pero no sucedió así. Hernández Amaro se encontraba viajando a bordo de una troca GMC modelo 2015 color azul marino. Cualquier información al respecto comunicarse a los números telefónicos (656) 284-2693, (656) 304-5802, así como el (656) 591-6891.